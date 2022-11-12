妹拒絕台積電面試！母氣吼「都找沒聽過的公司」　科技業前輩打臉

▲妹妹拒絕了台積電的面試邀約，讓母親十分生氣，男子也陷入兩難，覺得家裡氣氛相當糟糕。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

如果搞不懂行業的眉角，還是不要說太多比較好！一名男子分享，妹妹從科技相關碩士班畢業後，陸續面試了3間不同的公司，還推掉了台積電邀約的面試，讓媽媽相當火大，家裡因此變得人仰馬翻，讓他感到十分困擾。對此，許多前輩看完以後，也不禁留言指出「怎麼看都是你媽的問題欸」。

這名男子在Dcard分享，妹妹的學士、碩士都是中字輩的機械工程學系有學過C++、Python及Matlab等程式語言，求學過程中，也有參加過某一線公司的產學計畫、科技部計畫，畢業後開始接案，大約一個半月就入帳30多萬元。

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男子指出，妹妹的接案工作結案後，才開始找工作，態度不疾不徐，導致母親十分擔憂，不斷要求妹妹「找到工作先去做」。男子詢問妹妹的想法，對方則認為，如果隨便進一間公司，之後如果要跳槽會相當麻煩，也可能讓外界觀感不佳。

▼妹妹推掉了台積電的面試，讓母親崩潰痛罵，還嗆聲「都找名不見經傳的公司」。（示意圖／ETtoday資料照）



而後來妹妹有面試3間不同的公司，母親仍感到不滿意，抱怨「找工作不積極」以及「都找名不見經傳的公司」，還推掉了台積電邀約的面試，搞得家裡氣氛相當糟糕。

男子後來詢問高中同學，幾乎全部人都告知，妹妹面試的公司評價相當好，雖然薪資可能不如台積電，但上下班準時、年薪也都超過百萬，這也讓他相當困擾，擔心妹妹會不會長期失業。

不過，貼文曝光後，反而有許多人贊同妹妹的決定，一面倒留言支持，「不是啊，你妹確實也有在找工作啊，台積電的生活不是每個人都願意那樣欸」、「台積電是最後不得已的選擇吧？有其他的選擇沒必要去台積電」、「真的別鬧欸，硬要女兒去GG是把她推入火坑吧，一定後悔」、「只能說，你媽不了解的事情太多了，既然不了解，就請尊重專業」、「一個半月可以有30萬的專案的能力，這應該可以直接鎖定外商了吧？」

後續男子也更新，妹妹在母親的疲勞轟炸下，最終妥協內推台積電，也感謝眾多網友願意提供意見，妹妹看了一定十分感動，覺得自己不是一個人在戰鬥，「家母這樣我也不意外，連我妹男友要去微軟上班她都在問那家公司好嗎？（笑。」

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