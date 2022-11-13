新北員警「騎法拉利巡邏」帥爆！路人看傻拍照　實際任務曝光

▲新北騎警在路上巡邏，帥氣度破表，讓男子不禁驚呆、拿出手機拍照。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



記者柯振中／綜合報導

新北一名男子經過板橋民權路附近時，意外看見了2名員警「騎法拉利」巡邏，驚奇的照片讓他忍不住拍下、分享，貼文瞬間引起網路熱議，也有當地人出面解惑，這是新北特有的「騎警隊」，會在特定的觀光地區巡邏，藉此吸引關注。

這名男子在「路上觀察學院」分享，路過板橋民權路時，意外看見2名員警騎著馬匹巡邏，讓他瞬間愣住，也不禁喊話「板橋警察的法拉利（法拉利的標誌為馬匹，因此有人會以法拉利來代稱馬）有點厲害」。

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依據照片畫面，2名員警分別騎在白色、棕色的馬匹背上，看起來相當威風，如果是第一次看見的人，絕對會被新奇的景象給吸引。

▲事實上，新北的騎警隊已經設置許久。（資料照／新北市警察局）



不少網友看完後，忍不住留言直呼，「後面都會跟一個撿屎的，騎警是觀光給拍照用」、「每年耶誕城開城後就會出現」、「敞篷單人座」、「第一次知道有騎警」、「國小去淡水的時候遇過，覺得帥」、「騎警在台灣真的是難得一見的風景。」

此外，也有人留言解惑，這是新北特有的「騎警隊」，該隊從2003年開始設立，主要任務是維護治安、疏導交通、為民服務以及犯罪預防宣導。

騎警隊每周六、日及國定假日的上午9點至11點、下午3點至5點會在淡水漁人碼頭、八里左岸公園、板橋新板特區及鶯歌陶瓷老街出沒，從2011年開始，還在新板特區增加巡邏時間，非假日期間每日下午3點到5點執行勤務，藉此吸引冠柱、提高城市治安能見度。

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