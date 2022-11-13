　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新北員警「騎法拉利巡邏」帥爆！路人看傻拍照　實際任務曝光

▲▼新北騎警在路上巡邏，帥氣度破表。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

▲新北騎警在路上巡邏，帥氣度破表，讓男子不禁驚呆、拿出手機拍照。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

記者柯振中／綜合報導

新北一名男子經過板橋民權路附近時，意外看見了2名員警「騎法拉利」巡邏，驚奇的照片讓他忍不住拍下、分享，貼文瞬間引起網路熱議，也有當地人出面解惑，這是新北特有的「騎警隊」，會在特定的觀光地區巡邏，藉此吸引關注。

這名男子在「路上觀察學院」分享，路過板橋民權路時，意外看見2名員警騎著馬匹巡邏，讓他瞬間愣住，也不禁喊話「板橋警察的法拉利（法拉利的標誌為馬匹，因此有人會以法拉利來代稱馬）有點厲害」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依據照片畫面，2名員警分別騎在白色、棕色的馬匹背上，看起來相當威風，如果是第一次看見的人，絕對會被新奇的景象給吸引。

▲新北升格10年騎警隊關懷弱勢 警長黃宗仁：感受警政溫情一面。（圖／新北市警察局提供）

▲事實上，新北的騎警隊已經設置許久。（資料照／新北市警察局）

不少網友看完後，忍不住留言直呼，「後面都會跟一個撿屎的，騎警是觀光給拍照用」、「每年耶誕城開城後就會出現」、「敞篷單人座」、「第一次知道有騎警」、「國小去淡水的時候遇過，覺得帥」、「騎警在台灣真的是難得一見的風景。」

此外，也有人留言解惑，這是新北特有的「騎警隊」，該隊從2003年開始設立，主要任務是維護治安、疏導交通、為民服務以及犯罪預防宣導。

騎警隊每周六、日及國定假日的上午9點至11點、下午3點至5點會在淡水漁人碼頭、八里左岸公園、板橋新板特區及鶯歌陶瓷老街出沒，從2011年開始，還在新板特區增加巡邏時間，非假日期間每日下午3點到5點執行勤務，藉此吸引冠柱、提高城市治安能見度。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►鱘龍紅藻精下殺6.3折！充滿活力＋行動力

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
摔角選手連開4槍　26歲嫩妻慘死
新北警「騎法拉利巡邏」帥爆！　路人看傻拍照
2歲女兒感染病毒「半夜咳到吐」　九把刀求救
林玉書退賽《全明星4》　郭泓志突爆哭道歉
快訊／土耳其「伊斯坦堡」爆炸至少11傷　路人逃竄畫面曝光
卵巢癌「5種人最容易得」！醫嘆：發現都已三四期
快訊／22:09發生規模4.5極淺層地震　最大震度3級

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

永福首辦特教家庭親子美學教室！　手作擬真多肉盆栽展創意

新北員警「騎法拉利巡邏」帥爆！路人看傻拍照　實際任務曝光

快訊／台東又震！22:09發生規模4.5極淺層地震　最大震度3級

最強外掛來了！郭台銘霸氣「我要全部捐」　改變台大癌醫命運

野人火鍋店員結錯帳！他凌晨2點半被「call回店」傻眼

「5+n」明上路！單周病例跌破15萬例　戶外口罩鬆綁1條件達標

孕婦擔憂詢問「搭飛機會流產嗎」！婦產科醫師3字回應酸爆

「苗栗遊品味」12條特色主題遊程　邀遊客來體驗

外籍女加工炸裂！胸下摸到「堅硬蠶豆」是癌　國內醫說話了　　　

驚悚！台中男煮到一半卡式爐突爆炸　瓦斯罐成碎片噴入眼球

催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係

鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

羅志祥演唱會「跌倒趴地」全嚇傻　敬業爬起...忍腳痛繼續跳

完工17年不租也不賣　高雄廢棄大樓「樓主」背景狂

7歲兒做作業崩潰爆哭2分鐘　媽心疼：不該給這麼多壓力

秀呼拉圈請小白鯨評分　牠看完整段秒無情游走

永福首辦特教家庭親子美學教室！　手作擬真多肉盆栽展創意

新北員警「騎法拉利巡邏」帥爆！路人看傻拍照　實際任務曝光

快訊／台東又震！22:09發生規模4.5極淺層地震　最大震度3級

最強外掛來了！郭台銘霸氣「我要全部捐」　改變台大癌醫命運

野人火鍋店員結錯帳！他凌晨2點半被「call回店」傻眼

「5+n」明上路！單周病例跌破15萬例　戶外口罩鬆綁1條件達標

孕婦擔憂詢問「搭飛機會流產嗎」！婦產科醫師3字回應酸爆

「苗栗遊品味」12條特色主題遊程　邀遊客來體驗

外籍女加工炸裂！胸下摸到「堅硬蠶豆」是癌　國內醫說話了　　　

驚悚！台中男煮到一半卡式爐突爆炸　瓦斯罐成碎片噴入眼球

快訊／台北景美站附近火警「煙霧迷漫」整條街　能見度超低

保級危機！台北競技不敵銘傳　下周最終戰陳信安喊：堅持

「風城巨獸」大危機！　辛巴膝蓋腫脹慘拿4分

屁股「越洗越癢」！　外科醫揭密：別再用沐浴乳了

永福首辦特教家庭親子美學教室！　手作擬真多肉盆栽展創意

速霸陸「大改款Impreza」北美11／17登場！設計與自家跨界SUV相同

新北員警「騎法拉利巡邏」帥爆！路人看傻拍照　實際任務曝光

蔡阿嘎洗澡一半「求救二伯打蟑螂」！　網笑翻猛虧：只是藉口

快訊／土耳其「伊斯坦堡市中心」爆炸至少11傷　路人逃竄畫面曝光

林玉書「骨膜裂掉」淚退賽《全明星4》　郭泓志突爆哭道歉

用台幣4萬借別人女友拍親密照　街頭實驗看見渣男貪財強迫對方

生活熱門新聞

單周病例跌破15萬例！戶外口罩鬆綁1條件達標

交往注定分手「3對互虐星座CP」出爐！

老闆道歉　唐寶寶媽媽臉書11字喊話

入夜冷空氣抵台！溫度狂跌10°C

山貓颱風生成！今午後變天　大雨熱區出爐

野人火鍋店員結錯帳　凌晨call客

28名YouTuber「返鄉投票」影片下架

和魔獸合照被酸爆　178公分辣妹高EQ反擊了

館長直播宣布「要選總統」！最大政見曝光

醫目睹瀕死病患為1原因奇蹟撐2周

男童遭酸「用這種爛手機」！一句回應萬人讚爆

「正妹女友口愛1年」卻怪怪的！他半夜見1幕心涼了

寵物豬被「行刑式處決」笑著扛走！

獨／台鐵26歲站務員機房內輕生

更多熱門

相關新聞

淡水農村發展幕後功臣　忠寮社區李鎮獲農村領航獎

淡水農村發展幕後功臣　忠寮社區李鎮獲農村領航獎

新北市淡水區忠寮社區理事長李鎮榮，積極帶領社區進行生態保育、有機耕作、食農教育、智慧綠能等，從全國253名參賽者中最終選出30名農村英雄共同獲得行政院農業委員會第三屆農村領航獎殊榮，日前將此榮耀獻給侯友宜市長。

新北比特犬絕育補助　即日起至12/9開放申請

新北比特犬絕育補助　即日起至12/9開放申請

新北展現永續決心　五股夏綠地獲國家永續發展獎

新北展現永續決心　五股夏綠地獲國家永續發展獎

侯友宜、林佳龍14日新北政見會交鋒　安排4提問人、沒交叉詰問

侯友宜、林佳龍14日新北政見會交鋒　安排4提問人、沒交叉詰問

推女住戶到樓梯間揉胸！色保全慘了

推女住戶到樓梯間揉胸！色保全慘了

關鍵字：

新北騎警法拉利

讀者迴響

熱門新聞

2歲兒忘車上　父9小時後才發現陳屍後座

單周病例跌破15萬例！戶外口罩鬆綁1條件達標

交往注定分手「3對互虐星座CP」出爐！

房間看到「磁磚、圓形鐵片」不要租！

老闆道歉　唐寶寶媽媽臉書11字喊話

主持一哥腹痛叫救護車緊急開刀…竟爆盲腸癌！2度手術暴瘦

西濱火燒車3死！家族24天失5至親　肇事駕駛下場曝

《航站情緣》電影原型逝世戴高樂機場！

入夜冷空氣抵台！溫度狂跌10°C

羅志祥開唱「原來這種人還能活躍」被酸爆！

深田詠美「倒出F級半球」合照蔡阿嘎！

山貓颱風生成！今午後變天　大雨熱區出爐

新娘忙炸！丁寧婚禮大爆桌「170桌」　附近4家餐廳全包

台中「疊疊樂」工地引發朝聖　營建老董親曝建造內幕

教官拉長髮女學生「長椅野戰」

更多

最夯影音

更多
催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係

催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係
鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面