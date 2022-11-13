侯友宜、林佳龍14日新北政見會交鋒　安排4提問人、沒交叉詰問

▲侯友宜、林佳龍。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

新北市長公辦政見發表會14日上午9點登場，國民黨候選人侯友宜、民進黨候選人林佳龍同意採辯論方式辦理，流程除了候選人有12分鐘進行政見申論外，也有安排4位發問人提問，但由誰來擔任發問人，主辦單位當天才會公布；最後則是候選人結論，每人12分鐘。

根據新北市選委會規劃，新北市長候選人政見發表會於14日上午9時至11時舉行，經候選人同意，採辯論方式辦理，雖然有4位提問人，但仍未有交叉詰問環節。根據流程安排，第一部分是候選人政見申論，每人各有12分鐘。

第二部分則是由4位提問人發問，每位候選人回答各提問人3分鐘，但由誰擔任提問人，要當天才會公布；最後，第三部分為結論，每位候選人結論有12分鐘時間。

對此，林佳龍表示，形式是沒有交叉詰問的各自發言，他認為很奇怪，新北市長侯友宜陣營多次使用行政優勢打壓，連選前之夜的場地申請也被刁難。他進一步說，政見會排在星期一早上9點，然後地方的系統台頻道4天之後才播出，這是很奇怪的政見會。

在侯友宜陣營方面，侯友宜日前表示，他很期待透過政見發表會，讓民眾可以了解新北2030的願景，讓大家看到過程中不斷躍進的狀況，會透過這次機會，讓市民了解建設新北的狀況，讓民眾對新北可以有光榮感。