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新北淡水農村發展幕後功臣　忠寮社區李鎮榮獲農村領航獎

▲▼新北淡水農村發展幕後功臣 忠寮社區李鎮榮獲農村領航獎。（圖／新北市農業局提供）

▲▼淡水忠寮社區李鎮榮理事長榮獲第三屆農村領航獎。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市淡水區忠寮社區理事長李鎮榮，積極帶領社區進行生態保育、有機耕作、食農教育、智慧綠能等，從全國253名參賽者中最終選出30名農村英雄共同獲得行政院農業委員會第三屆農村領航獎殊榮，日前將此榮耀獻給侯友宜市長。

農業局指出，為促進農村永續發展及農村活化再生，行政院農業委員會水土保持局表揚對農村社區發展貢獻卓越之個人，彰顯農村再生社區學習及發展之楷模，發揮領航之效果，自2018年起，也結合地方政府，建立起三年一屆的「金牌農村競賽」。

農業局表示，此賽事被譽為「全國農村最高榮耀」，淡水忠寮社區發展協會理事長李鎮榮，帶領社區打造「智慧綠能村 幸福中田寮」實踐農村生產、生活、生態並重，落實永續發展理念，在綠能應用、環境永續的加持下，李鎮榮帶領社區於第二屆金牌農村賽事榮獲全國優等。

▲▼新北淡水農村發展幕後功臣 忠寮社區李鎮榮獲農村領航獎。（圖／新北市農業局提供）

▲返鄉青農連建安（左）外地青年韋俊文（右）認同社區理念回游社區發展，創立原豐農場。

李鎮榮表示，為力求推動公民參與與環境教育，打造魚菜共生示範園區，將農地中的雜草餵魚、養魚池的排放水引入筊白筍田過濾後，再排入公司田溪中，讓魚菜共生落實淨化水質打造生物友善棲地，環境改善讓社區內獨角仙和蜻蜓因此變多。

李鎮榮說，夏天舉辦的獨角仙季都會吸引遊客前來，也開發社區內生態觀光的發展潛力，未來致力將社區與教育結合，使生態環境的維護和公民素養的美德能夠向下扎根。新北農業局也透過農村再生計畫推動社區內古蹟及閒置空間活化創造打卡新景點，並協助開發農村旅遊，打造休閒遊憩區域。

農業局長李玟表示，忠寮社區不只是新北科技農業、光電發展的指標社區。李鎮榮理事長從友善生態環境做起，讓公民參與綠色能源打造公民電廠，至今已有7座，售電收入也設立回饋金供社區使用，為社區揭開多元化發展的序幕，更是社區發展幕後功臣。

▲▼新北淡水農村發展幕後功臣 忠寮社區李鎮榮獲農村領航獎。（圖／新北市農業局提供）

▲淡水忠寮社區合作推動屋頂型太陽光電。（圖／新北市智慧綠能社區合作社提供）

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