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推女住戶到樓梯間揉胸！噁問：可不可以就一次　 色保全下場慘

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲新北一鍾姓保全趁女住戶來大廳拿東西，竟尾隨她，並將她推入安全梯間猥褻。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／新北報導

新北一社區大樓鍾姓保全尾隨女住戶，將她強行推到安全梯間，壓在牆上撫摸胸部，女住戶掙扎逃脫後，鍾男還繼續傳訊要求發生關係，表示「我真的好想要一次的機會……真的好想好想……」、「可不可以就一次機會」，讓女住戶覺得「太無恥」，報警處理。新北地院審理，依犯強制猥褻罪，處鍾男10月徒刑，全案還可上訴。

判決指出，鍾男擔任社區大樓保全，於去年2月25日早上9時，先用LINE通知女住戶小琪(化名)來社區大廳，拿取元宵節社區贈送的燈籠，再尾隨小琪身後，趁無人時用力將她推到安全梯間內，將她壓在牆上撫摸胸部，猥褻得逞。

小琪掙扎逃脫後，鍾男又馬上傳訊說「對不起……我真的忍不住」，小琪則故意問他「你上班酒味還那麼重」，不過鍾男否認喝酒，辯稱他是「用酒精去漬」，又說「對不起，我真的好想要一次的機會……真的好想好想……」、「可不可以就一次機會，不要拒絕我……我也不會打擾你，好不好」，小琪不再回應，隔天直接將此事告知社區總幹事並報警，並向鍾男表示「我實在沒辦法忍受你昨天如此無恥的行為」，鍾男隨後也被革職。

法官檢視大樓監視器，可見保全確實將小琪強行推進安全梯間，認為2人僅為一般認識關係，並無交往、曖昧之情，鍾男卻將她推到監視器死角，且事後仍傳送道歉及多則暗示想和小琪有1次親密行為等訊息，足認小琪指控屬實，審酌鍾男無前科，但犯後否認犯行、還當庭指責受害人提告想獲得利益，態度毫無悔意，以及目前為救生員、須照顧癌母等情，依犯強制猥褻罪，處10月徒刑，全案還可上訴。

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