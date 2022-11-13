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張善政網路空戰再出招　「13區市民頭家、挺善良」志工催票

▲張善政13區市民頭家，挺善良志工催票

▲「挺善良」志工們出現在各地區市場出入口，以90度彎腰禮懇請行經桃園人「市長投1號，挺善良、專業的張善政。」（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

選戰進入倒數，國民黨桃園市長候選人張善政空戰再出招，13日起在個人臉書粉專推出「市民頭家挺善良」活動，同時自今起13天，每天都會有來自13區的素人催票，提醒大家11月26日記得出來投票！另外，一群「挺善良」志工們也出現在各地區市場出入口，以90度彎腰禮懇請行經桃園人「市長投1號，挺善良、專業的張善政。」

▲張善政13區市民頭家，挺善良志工催票

張善政競選總部表示，今天陪支持者倒數第13天的是「蘆竹挺善良」，素人主角是蘆竹運動女孩 Lucy。她在蘆竹的著名景點，全台第一座不對稱交叉雙拱橋「南崁大橋」，表達對張善政的支持。

熱愛運動的Lucy常號召網友一起外出運動，自己也成立在地的自行車隊，可以說是一名充滿活力、樂觀面對一切事物的年輕人，就像桃園是一座年輕的城市，在這裡沒有不可能的事。

張善政則發文，選舉的真正主角，是所有的市民頭家，桃園的13區，則是每一區都是主角，「提醒大家1126一定要出門投票，市長投1號，挺善良、專業的張善政。」

▲張善政13區市民頭家，挺善良志工催票

由於，桃園市長選戰激烈，張善政競選辦公室發言人何元楷指出，今天又接獲一份署名民進黨桃園市黨部攻擊張善政的負面文宣，至今民進黨桃園市黨部已有三波黑函及負面文宣，看到這種選舉手段，不禁令人感到可悲至極，請問「民進黨乾淨選舉很難嗎？」

何元楷認為，民進黨不怕吃相難看，以署名散播對手負面文宣的方式來選舉實在非常惡劣，藉此行為也可得知，因為鄭運鵬沒什麼優點值得被宣傳，因此只能用抹黑對手，散播負面文宣的方式來打這場選戰。

何元楷強調，民進黨到處塞負面文宣至住戶信箱，這種行為極為不可取，這種負面文宣連拿來墊便當的價值都沒有，呼籲民眾收到這種負面文宣可直接丟棄，以此方式來杜絕民進黨的骯髒選風。

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