趙少康再度南下陪姚正玉車隊掃街　 搶救國民黨大新營「第三席」

▲中廣董事長趙少康13日再度南下陪同台南市第一選區市議員候選人姚正玉進行車隊掃街，疾呼大家支持姚正玉、搶救國民黨在大新營的「第三席」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

選戰倒數計日，中廣董事長趙少康13日再度南下陪同台南市第一選區市議員候選人姚正玉進行車隊掃街，趙少康疾呼大家支持姚正玉、搶救國民黨在大新營的「第三席」；姚正玉強調，民進黨執政天怒人怨，此時絕對是國民黨強力反攻的機會，經過連月努力，她有信心為國民黨在大新營拿下關鍵的第三席。



趙少康昨再度南下為姚正玉助陣，趙少康表示，姚正玉是優秀的媒體人，敢說敢衝絕對適合進入議會，為大家監督市政，希望大新營鄉親給姚正玉一個機會，讓她為國民黨拿下關鍵的第三席；至於國民黨內對三席提名有顧慮，擔心影響現有的兩人，傳出希望配票或適當運作以免有遺珠之憾，趙少康表示，國民黨部既提名三人，事前應該有規劃，相信黨部會妥善處理。

趙少康、姚正玉的車隊遊行沿路受到熱情歡迎，有商家以鞭炮聲相迎，大家比姚正玉「6號」的手勢相挺，讓姚正玉相當感動，趙少康也對選情抱持樂觀，期勉姚正玉全力衝刺、不負鄉親期待。

姚正玉競選團隊和志工們安排與趙少康在後壁區長短樹公園吃割稻仔飯，希望藉由趙少康的全國知名度，讓更多人認識台灣冠軍米的故鄉、國際蘭展舉辦的地方，趁機推廣後壁的觀光。無米樂稻米促進會總幹事張美雪也親自接待導攬。