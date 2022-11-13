消防交流無遠弗屆！ 南消二大隊推廣遠端視訊研討搶救戰術

▲台南市消防局第二大隊鼓勵善用視訊軟體，可遠端與多方消防單位研討搶救戰術及分享救災案例，未來也推廣至各類勤業務使用，期能更精進消防專業技能，並達拋磚引玉功效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市玉井區11月10日晚上8時許，據報一起民宅大倉庫冒出火光，大量濃煙於暗夜天空直竄天際，台南市消防局一共派遣17輛消防車及30多名警義消前往搶救，克服水源貧脊區域以小水廂車中繼供水不中斷，火速強行破壞並延伸水線積極搶救，火勢約於半小內控制侷限，所幸無人傷亡，且無造成民宅延燒。

為能即時與各方消防單位交流災例與經驗，近來台南市消防局第二大隊玉井分隊，於因緣際會響應外縣市同學邀約，參考近年流行之遠端教授方式，自主參與內政部消防署教官發起之直播火災搶救課程，線上偕基隆市、彰化縣、高雄市等諸多外縣市單位，共同以零成本方式透過鏡頭面對面交流訓練，其中針對有關火災搶救戰技之射水滅火、通風排煙及人命救助等三大要領進行研討，並輔以國內外實際災例回顧及情境分析，藉此不只加深參與救災人員印象，亦同步讓未能參與人員身歷其境，更引起參與者高度共鳴及回響，

有鑑於此，台南市消防局第二大隊鼓勵善用視訊軟體，可遠端與多方消防單位研討搶救戰術及分享救災案例，未來也推廣至各類勤業務使用，期能更精進消防專業技能，並達拋磚引玉功效。

第二大隊大隊長丁春能表示，為獲取火災搶救新知，與觀摩國內外救災案例，倡導分隊自主交流火災搶救戰技課程，期以增廣同仁識能，運用於實際救災，藉由遠端視訊研討搶救戰術，於訓練過程中想定各項應變作為，方能應對災害狀況臨危不亂，即時搶救俾將民眾損失降至最低。

台南市消防局長李明峯強調，消防救災技能富有多方面向，透過遠端線上與各方消防單位探討最新火災搶救觀念，不但能輕鬆分享且可引起同仁興趣，本土化導入可取用之共識戰技，更可於日後常時體技能訓練實作，加強基本功並有效落實於救災現場中。

台南市長黃偉哲提示，不同災害有不同搶救方式，在此科技進步新世代，以多元且高效益的教育訓練，強化消防人員救災專業技能，持續守護台南這座安居樂業的城市。