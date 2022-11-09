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突破時空限制！虛擬健保卡前進偏鄉 　門諾視訊診療卓溪開跑

▲▼健保署東區業務組於花蓮縣卓溪鄉舉辦「虛擬健保卡在地培力訓練活動」。（圖／門諾醫院提供，下同）

健保署東區業務組於花蓮縣卓溪鄉舉辦「虛擬健保卡在地培力訓練活動」。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著數位科技的提升，空中取卡為遠距醫療帶來更大的便利！門諾醫院行政副院長許世欣表示，現代人幾乎是手機不離身，可能會忘了帶健保卡，但一定不會忘了要帶手機出門。因此；透過手機下載虛擬健保卡，不僅為民眾增添就醫的便利性，醫師也能完整掌握病患狀況，提供精準的治療。
 
健保署東區業務組日前於花蓮縣卓溪鄉舉辦「虛擬健保卡在地培力訓練活動」，邀請門諾醫院、卓溪鄉衛生所合作，共同培力當地志工、醫事人員，同時萬榮鄉衛生所及鄰近的部立玉里醫院也透過視訊同步參與。

東區業務組組長李名玉表示，花東地區因幅員遼闊，山地離島民眾就醫不便，隨著這兩年因應疫情，許多民眾下載使用健保快易通APP，健保署順勢推出虛擬健保卡支援「遠距醫療」、「視訊診療」，民眾只要出示虛擬健保卡QR code就可以讓遠端的醫療院所進行掛號、看診、檢查、領藥等，不再受無法過卡的限制，同時還能提供民眾就醫零接觸更完善的醫療照護。

▲▼健保署東區業務組於花蓮縣卓溪鄉舉辦「虛擬健保卡在地培力訓練活動」。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
活動現場，門諾醫院與卓溪衛生所團隊特地把遠距醫療的情境搬到現場，結合健保署推動的虛擬健保卡，讓民眾也可以透過手機認證，順利完成就醫流程。

▲▼健保署東區業務組於花蓮縣卓溪鄉舉辦「虛擬健保卡在地培力訓練活動」。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼民眾只要出示虛擬健保卡QR code就可以讓遠端的醫療院所進行掛號、看診、檢查、領藥等，不再受無法過卡的限制。

門諾醫院家醫科主任黃煒霖表示，虛擬健保卡不僅讓醫師掌握病患完整資料，提供開藥處置及精準治療，最重要的是讓偏遠地區民眾能夠免舟車勞頓，提升就醫的可近性。門諾醫院自今年8月起，於卓溪衛生所提供每月2次的眼科遠距醫療，後續將增設心臟內科、神經內科、腸胃內科以及胸腔科的視訊診療服務，期盼為民眾提供更完善的醫療照護服務。

▲▼健保署東區業務組於花蓮縣卓溪鄉舉辦「虛擬健保卡在地培力訓練活動」。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
許世欣副院長進一步說，以前推動遠距醫療總會遇到取卡號、繳費以及開立處方等問題，如今透過虛擬健保卡的掃描，即使未帶實體健保卡片也不擔心，只要手機在手，並利用健保醫療資訊雲端系統查詢病人就醫紀錄，醫師便能提供診斷與用藥安全的必要資訊。這些措施除了感謝中央健保署的用心，還仰賴醫院的推動及民眾的配合，唯有依靠大家的努力，才能提供民眾更方便及完整的診療。
 
活動現場除了說明虛擬健保卡的申請及綁定，截至今年10月1日止，全國已有超過32萬人持有虛擬健保卡，有643家院所提供虛擬健保卡服務，其中花蓮地區目前有33家院所提供虛擬健保卡服務，健保署東區業務組期盼，讓數位科技醫療在原鄉及離島深耕，居民就醫更順暢。
 

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