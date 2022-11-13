陳時中拋體育政見：40歲以上體適能檢查　扶植亮點賽事

▲民進黨台北市長候選人陳時中下午前往社子棒球場。（圖／陳時中競選團隊提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中13日前往社子棒球場，拜訪台北市棒球協會理事長陳文尚，並與台北國立體育大學管理學院休閒產業經營學系王俊人教授一同發表體育政見。陳時中會中拋出棒球政見指，未來要讓台北市有更多國際賽事，以及讓台北市民結合運動「權利」，與自我的保健「責任」，邁向樂齡生活，包括40歲以上的市民運動健康照護，先提供體適能檢查等，讓台北邁向健康城市。

陳時中致詞時表示，運動是權利，同時也是責任，權利代表要有好的環境，讓人能夠運動，要有好的教練，教導怎麼運動，有好的防護員，才能不受傷，好的運動場址，讓大家能夠盡情發揮。責任則是維持「健康」，他先前在衛福部，也有提出保健是「責任」，而運動就是「保健」中最重要的一環，也就是說，如何運動讓身體保持健康，才能盡到我們個人的責任，讓將來無論使用健保資源也好，臥病的時間也好，只要「運動」都能讓這些大幅降低。

陳時中提出，有關40歲以上的市民運動健康照護，先提供體適能檢查，接著政府會給予「運動處方」跟飲食營養的諮詢，結合運動「權利」，以及自我的保健「責任」，身體能夠更健康，生活能夠過得更好。針對運動賽事，若有大型賽事會讓人眼睛為之一亮，陳也提及，方才去參加迷你足球賽，而過一陣子世界關注的世界盃要開打了，希望未來有一天，我們也能有這種亮點賽事在台北來舉行，世界級的可能還需要慢慢爭取，但國家級的要多舉辦，不但能夠帶動大家的目光、對運動的吸引力，也可以活絡觀光。

台北市棒球協會理事長陳文尚則談及，社子棒球場每年共有1500場次的比賽，幾乎是全年無休，晚上也都有使用，所以這個球場真的不簡單，不管是國內的比賽，甚至國外來比賽，連日本球員都知道「社子棒球場」在哪邊，而台北市腹地有限，場地取得不易，所以更珍惜這三個球場。