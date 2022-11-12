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大陸 大陸焦點 特派現場

女店員睡覺沒有戴口罩！服飾店被貼「黃牌」警告　責令立即整改

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸黑龍江牡丹江市一名服裝店女店員，因在店內睡覺沒有戴口罩，市場監督局工作人員上門檢查時給予「黃牌警告」，責令其立即整改，引發熱議。

▲▼ 沒戴口罩被罰。（圖／紅星新聞）

▲現場畫面。（圖／紅星新聞）

據《瀟湘晨報》報導，涉事張姓女老闆表示，11日下午2時許，她妹妹在服裝店內躺著睡覺，店內門鈴突然響起，外面有人詢問「有人嗎？」；妹妹聽到聲音後，從店鋪內間的床鋪上站起來，被對方質問「你咋沒戴口罩呢？」。

張女的妹妹回應道，「我正睡覺呢 ，我戴口罩睡啊？你看我頭髮都沒梳，鞋子也沒穿，我光著腳呢。」對方聽後質問道，「你這營沒營業，是不是營業場所？」

張女的妹妹接著說，「我睡覺呢，我沒打算下去接客，我聽門鈴響，一看是你們。」對方則繼續問道，「那你怎麼不關門呢？」

▲▼ 沒戴口罩被罰。（圖／紅星新聞）

▲黃牌警告。（圖／紅星新聞）

之後，該間服裝店被貼上黃牌警告，上面寫著「因你（單位）存在疫情防控措施落實不規範行為，違反了牡丹江市新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部通告的相關規定，現給予你（單位）黃牌警告，責令你（單位）立即改正，嚴格落實主體責任，如再次違反防控要求，將給予紅牌，歇業整改」。

對於被貼黃牌一事，張女覺得冤枉，她們在營業時，會要求每一個進店的人掃碼戴口罩，她們自己也會戴，但當時對方進門時妹妹正在睡覺，店鋪分為前後2間，後面本來就是休息的區域，如果這種情況都戴口罩，「那吃飯洗澡是不是都要戴口罩？」

對此，牡丹江市陽明區政府表示，如果這種情況屬實有些「矯枉過正」，建議張女繼續向市場監督管理部門反映。

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