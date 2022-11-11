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11／6確診者5807人「接觸者可補選3+4」　今起至17日限時補填資料

▲▼指揮中心11/11記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心11/11記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內防疫政策鬆綁，確診者的同住接觸者從11月7日開始全面採行0+7自主防疫，居家隔離從此走入歷史，但因系統轉換因素，部分11月6日經診療通報的確診者，11月7日才研判確診，其同住接觸者仍可選擇3+4居家隔離。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（11）日說明，統計影響5087名確診者，今早已經發送簡訊，於11月17日前可以回填個人與接觸者資料，接觸者可選3+4並申請隔離證明。

▲▼民眾11/6經醫師診療通報，11/7始研判確診，由於跨新制，指揮中心公布補填作業相關作業。（圖／指揮中心提供）

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▲民眾11/6經醫師診療通報，11/7始研判確診，由於跨新制，指揮中心公布補填作業相關作業。（圖／指揮中心提供）

莊人祥表示，防疫新制7日施行，所以在6日確診的民眾，其同住接觸者仍可從「3+4」隔離或「0+7」自主防疫兩種防疫方案進行選擇，但近期有民眾反應，自己在是6日經醫師診療並以健保IC卡進行通報，但在7日才研判確診，因為系統轉換，7日已經全面改採0+7，同住接觸者無法回報採3+4居家隔離。

莊人祥表示，經過清查，有相關情況民眾統計有5807人，指揮中心在今天上午11點發送簡訊給這些確診者，請接到簡訊的民眾在11/17前回填個人與同住接觸者資料，接觸者僅需填寫「發病前兩天到11月6日期間的同住接觸者」，如果資料填寫有誤，可於24小時內修改一次。統計今天上午已經有1752名確診者完成填報，也匡列2277名接觸者。

▲▼民眾11/6經醫師診療通報，11/7始研判確診，由於跨新制，指揮中心公布補填作業相關作業。（圖／指揮中心提供）

▲民眾11/6經醫師診療通報，11/7始研判確診，由於跨新制，指揮中心公布補填作業相關作業。（圖／指揮中心提供）

莊人祥說明，如果確診者在當天中午12點之前完成填寫，選擇3+4的接觸者在隔天就可以開始申請數位隔離證明，如果在中午12點之後才完成填寫，可以申請數為隔離證明則要再順延一日。

如果以確診者補填的最後一天11月17日為例，確診者如果在當天中午12點之前填報，接觸者可以在11月18日進行填寫，中午12點之後，接觸者填寫時間則會落在11月19日。

另考量11月6日確診者的接觸者，隔離期滿日為11月9日，故不再發送接觸者居家隔離通知書，改提供數位隔離證明，以供請假等相關申請之用。

本項補填作業自11月11日執行至11月17日，相關作業說明如下：

一、回報同住接觸者資料：BBS系統將於11月11日上午11時前發送簡訊連結給確診民眾，請確診者於11月17日(含)前回填個人及同住接觸者相關資料，其中接觸者資料僅需填寫發病前2日至11月6日期間有同住接觸之同住者，送出前請務必再次確認資料正確且完整；若填報資料有誤，民眾仍可於24小時內修改1次。

二、申請接觸者隔離證明：選擇「3+4」居家隔離之民眾，確診者於填寫資料當日中午12時前完成填報，其接觸者次日即可至「數位新冠病毒健康證明系統」，或使用健康存摺APP申請「接觸者隔離證明」(操作方式：點選「申請COVID-19數位證明」功能，再點選「COVID-19數位證明申請系統」，即可申請「接觸者隔離證明」)；若於中午12時後完成資料填報者，其數位證明之申請將順延一日。

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