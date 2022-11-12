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大陸 大陸焦點 特派現場

陸單日增1萬1803例　廣州「優化防疫」解除次密接者隔離

▲▼ 大陸疫情,廣州疫情。（圖／視覺中國）

▲廣州街頭上的水馬。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸新冠疫情仍在擴散，11日新增本土個案1萬1803例，分別是確診1452例、無症狀感染著1萬0351例。大陸政府11日發布優化防疫20條措施後，疫情重災區廣州市隨即表態堅決貫徹落實，解除全市次密切接觸者的隔離，並縮短其餘被隔離者的隔離時間。

據大陸國家衛健委消息，11日新增本土病例1452例，分別是廣東760例、重慶160例、河南107例、內蒙古88例、山西75例、北京68例、四川49例、新疆25例、浙江22例、陝西14例、安徽13例、黑龍江9例、雲南9例、山東8例、青海8例、遼寧7例、江蘇7例、湖南5例、天津4例、福建4例、貴州4例、甘肅3例、湖北1例、廣西1例、西藏1例。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

本土無症狀患者方面，11日新增10351例，分別是廣東2996例、河南2057例、內蒙古1190例、重慶1081例、新疆693例、甘肅368例、青海354例、河北327例、黑龍江245例、山西172例、山東139例、安徽118例、四川103例、湖北99例、雲南73例、湖南54例、天津53例、北京48例、浙江32例、福建25例、遼寧22例、陝西18例、江蘇17例、廣西13例、貴州12例、江西11例、上海9例、西藏9例、寧夏9例、吉林3例、海南1例。

首都北京疫情拉警報，11日新增本土確診68例、本土無症狀48例，累計116例個案，其中12例為社會面篩查人員。病患分佈範圍廣泛，包括朝陽區、大興區、豐台區、昌平區、東城區等等。

▲▼ 大陸疫情,廣州疫情,海珠疫情（圖／翻攝自微博）

▲廣州封控擴大，海珠居民凌晨搶菜。（圖／翻攝自微博）

廣東作為疫情重災區，11日新增陽性個案3756例，不過當地政府11日傍晚表示，廣州市將堅決貫徹落實優化防疫20條精神，即日起調整密切接觸者及入境人員的隔離期限，不再甄別「密接的密接」（次密切接觸者），並對目前在隔的次密切接觸者解除隔離。

大陸國務院聯防聯控機制11日下午1時30分發布「關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施，科學精準做好防控工作的通知」，公告優化防疫20條新措施。其中包括取消「次密接」判定；高、中、低3級風險區簡化為高、低2級；密接者隔離天數也從7+3共10天縮短為5+3共8天。

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