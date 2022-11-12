高雄政見會／柯志恩5好政見「要導正緊緊緊」　盼讓市民不停電

▲柯志恩政見發表。（圖／翻攝高雄市選舉委員會）



記者許展溢／高雄報導

高雄市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會12日下午登場，4位候選人包含陳其邁、柯志恩、鄭宇翔、曾尹儷都出席，政見發表每人5分鐘。國民黨候選人柯志恩抽到第一順位，她提出「5好」包括經濟要好、南北共好、空氣變好、教育變好和生活變好外，更說高雄當然歡迎台積電，但不是每個市民都進得去，且大家關心的是家裡不停電。

柯志恩一開始就把矛頭指向陳其邁，強調自己來高雄就是要用「好好好」導正陳其邁「緊緊緊」的失誤，因此提出5好，包括經濟要好、南北共好、空氣變好、教育變好和生活變好，並說高雄人口輸給台中，陳其邁2年拼4年，卻拚掉4.6萬人口流失，而15歲至29歲最好的勞動人口中，也失去3.4萬人，至於原因就是「失業跟低薪」。

柯志恩表示，高雄產業非常單一，不夠多元化，當然歡迎台積電，但很多人進不了台積電，市民關心的是家裡不停電，產業過度單一會讓很多地方佔據就業人口，讓低薪結構無法改變，因此也要祭出「三高一低」，有高薪、高技術、高附加價值和低污染。

柯志恩說，更希望全世界投資總部設在高雄、連鎖店旗艦店也到高雄，會提供產業優惠，希望高雄從工業城市慢慢走向工商港灣型服務城市，這樣市民才能有更多選擇，才能追上中北部，而南北高雄共好部分，過去15年，有8萬人口流到北高雄，過去希望高鐵進入南高雄，2019年更有四大方案，有兩個方案進入南高雄，但當時行政院長包括當時的副院長陳其邁並沒有如此選擇。

另外，柯志恩說，空氣變好，以今天高雄AQI還是在175，是高雄人的痛，應要用天然氣取代煤炭，而非煤加氣，更且要打造全台低碳轉型碳交易中心，至於教育學習要成立專職單位托育發展科，義務教育強調雙語跟程式語言撰寫，並讓偏鄉教育隔代教養得到更多協助，同時讓生活變好，要落實高雄治安、食安、交安和環安等，若檔選成立100座全齡共融式公園和樂活社區，透過很多規劃讓高雄能夠將低溫度，有個涼感城市，有信心讓高雄變更好，這樣一來才有辦法讓年輕人不北漂。