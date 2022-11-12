高雄政見會／「 41歲神祕素人」爆狂言　打造高雄成反攻大陸基地

記者賴文萱、吳奕靖／高雄報導

高雄市長辯論政見會今（12）日下午2點正式登場，4位候選人包含陳其邁、柯志恩、鄭宇翔、曾尹儷都出席參加，政見申論順序依抽籤決定，第一位發表政見的為柯志恩，其次為曾尹儷、鄭宇翔，最後第4位為陳其邁。其中，政治素人鄭宇翔在發表政見時爆出狂言，強調要把高雄打造成反攻大陸的基地。

▲高雄市長政見辯論會，柯志恩、曾尹儷、鄭宇翔、陳其邁合影。（圖／高雄市選委會提供）

今天的候選人政見申論流程，下午1點20分由4位候選人先抽籤發言順序，根據抽籤結果，由柯志恩率先發表政見，其次為曾尹儷、鄭宇翔，最後第4位為陳其邁。

▲高雄市長政見辯論會，鄭宇翔發表政見，稱要把高雄打造成一個「反共基地」。（圖／高雄市選委會提供）

其中，41歲的神祕素人鄭宇翔在5分鐘政見發表會時爆出狂言，他起初先問大家「10月31日」是什麼日子，然後自問自答，一開始賣關子，後來提醒說「當天有放假」，後來又自答為「蔣公誕辰紀念日」，然後又痛批國民黨忘了精神。

鄭宇翔接著說，他要學習國父精神，滅掉中國再建立中國，要把高雄打造成一個「反共基地」，狂言讓人相當訝異。接著就說「可以換下一位」，原本5分鐘的政見發表，他僅用了2分20秒，連一半時間都不到，突然喊停，也讓現場一度很尷尬。網友對他的表現說「空頭政見、空白紙」。

▲高雄市長政見辯論會，曾尹儷發表政見。（圖／高雄市選委會提供）

另位候選人曾尹儷則在5分鐘政見發表時間闡述自己參選理念，她說，希望市民能給無黨籍候選人一個機會，因為無黨參選不容易，從自己參選之後，就更覺得政府訂定的辦法不太民主，因為在沒有政黨金援情況下，想參選要繳交150萬，才有辦法在這發言。

她說，希望參政可以更平民化，讓一般民眾有更多管道可以投入政治，呼籲陳市長，還有柯老師，可以幫無黨小黨參選人講公道話。