政見發表會上唱歌！　他一開口網友全暴動：撞歌蔣萬安

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政見發表會上唱歌！　鄭匡宇一開口網友全暴動：撞歌蔣萬安

▲▼鄭匡宇在政見發表會上唱「台北的天空」。（圖／翻攝自YouTube／台北市選舉委員會）

▲鄭匡宇在政見發表會上唱「台北的天空」。（圖／翻攝自YouTube／台北市選舉委員會）

記者詹宜庭／台北報導

台北市第8屆市長選舉公辦政見發表會於今日登場，3號無黨籍台北市長候選人鄭匡宇分別針對少子化、長照、內湖交通等議題發表政見。其中，鄭匡宇為了致敬四年前吳蕚洋「蜂蜜檸檬」事件，在政見發表會上也引吭高歌「台北的天空」，有網友留言表示，「這樣不會撞歌蔣萬安嗎？」、「蔣萬安也唱一下，拼一下誰唱的好」。

鄭匡宇表示，今年一共有12位台北市長候選人，四年前吳蕚洋推廣蜂蜜檸檬固然有推播助瀾的效果，但真正的原因其實還是8年前台北市長柯文哲以醫生的素人之姿選上台北市長，「這讓我們相信在台北市，素人是絕對有可能當選的，而且也只有在台北市這樣一個地方才能創造這樣的奇蹟。」

對於少子化議題，鄭匡宇從最根本的男女兩性問題切入，他認為，現在社會結婚率之所以那麼低，最重要的原因是因為台灣女生看不上台灣男生，她們覺得自己受過教育也有經濟能力，因此眼光更高。他說，過去大家認為互相匹配的男女，現在女方卻看不上男生，再加上女生覺得結婚生子對於他們的人生目標會有很大的箝制，所以只要多愛自己一點的女生，都不會想要結婚。

接著鄭匡宇傳受男女交往之道，他強調，要解決這個問題必須讓男性更有魅力，讓女性覺得「這就是我想結婚、想緊緊抓住的對象，一起創造幸福。」他補充，女生不是用追的，要用吸引的，在剛開始認識對方時就要想辦法展現自己的優勢，創造自己的舞台。倘若這個對象吸引不到，一定要知所進退，趕快換人，去吸引另外一位願意與你兩情相悅的對象，不強求也不騷擾，才能讓社會更和諧、進步，也避免掉非常多情殺或自殘悲劇。

政見發表會中，鄭匡宇不僅狂飆語言能力，在台上以韓、日、英語發表政見，更為了致敬吳蕚洋「蜂蜜檸檬」在政見發表會上唱歌。豈料，他才開口唱出第一句「台北的天空」，立馬有網友留言表示，「這樣不會撞歌蔣萬安嗎？」、「蔣萬安也唱一下，拼一下誰唱的好」。

國民黨台北市長參選人蔣萬安早於上月6日舉行競選歌曲《無限．台北》發佈會，3分半鐘的歌曲除了有全新創作外，也結合《台北的天空》及《我的未來不是夢》。而民進黨台北市長候選人陳時中日前受訪時開嗆，「台北天際線是怎樣、台北的天空是什麼，我想，台北要更美麗的天空，台北的天空不希望有共機遶台。」

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