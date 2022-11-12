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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／高雄市長辯論會2點登場　柯志恩第1位說政見！陳其邁壓軸

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長辯論政見會今（12）日下午2點正式登場，4位候選人包含陳其邁、柯志恩、鄭宇翔、曾尹儷都出席參加。其中，柯志恩最早抵達會場準備，接著是鄭宇翔、曾尹儷，陳其邁則在最後老神在在到場，今天西裝鼻挺，打著桃紅色領帶，被問到準備得如何？他說，希望今天好好向市民朋友報告未來4年的施政願景，讓高雄更好。

▲▼高雄市長政見辯論會，候選人陳其邁、曾尹儷、鄭宇翔陸續抵達會場。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市長政見辯論會，陳其邁老神在在抵達會場準備。（圖／記者賴文萱攝）

今天的候選人政見申論流程，下午1點20分由4位候選人先抽籤發言順序，柯志恩及其團隊在下午12點52分就最早到場準備，她身穿白色西裝、藍白色條紋上衣，以輕鬆裝扮迎戰。幕僚指出，昨天團隊大概開會到晚上10、11點，該準備的都差不多，今天就以平常心應對。

▲▼高雄市長政見辯論會，候選人陳其邁、曾尹儷、鄭宇翔陸續抵達會場。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄市長政見辯論會，候選人陳其邁、曾尹儷陸續抵達會場。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄市長政見辯論會，候選人陳其邁、曾尹儷、鄭宇翔陸續抵達會場。（圖／記者賴文萱攝）

政治素人候選人鄭宇翔身穿白色襯衫，約在下午1點左右獨自抵達，不過一路上則一語不發；曾尹儷約在下午1點05分第3位到場，身穿西裝外套及黑色洋裝，她自曝自己今天狀況不好，這幾天睡得太少了，所以有點累，希望不要太失常。

▲▼高雄市長政見辯論會，候選人陳其邁、曾尹儷、鄭宇翔陸續抵達會場。（圖／記者賴文萱攝）

▲陳其邁神情輕鬆，老神在在抵達會場。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁則在下午1點10分抵達，他穿著深藍色西裝、打著桃紅色領帶，一派輕鬆進入會場。他說今天沒有特別打扮，舊西裝、舊領帶、舊皮鞋、舊襪子，一切如常。

至於準備得如何？他則說，就希望好好向市民朋友報告未來4年施政願景，讓高雄更好。面對記者關心睡得好嗎？他笑說，還好，他的睡眠都不足，習慣了，就跟如常一樣，自己今天也沒有特別緊張。

稍早政見申論抽籤順序出爐，第一位發表政見的為柯志恩，其次為曾尹儷、鄭宇翔，最後第4位為陳其邁。政見辯論會將於2點正式開始，首先會由主持人會說明辯論方式與規則，並介紹發問者及候選人。

由於今天政見發表時間只有5分鐘，陳其邁預計要向市民報告這2年來努力的成績單，以及提出「再拼4年」的發展願景；柯志恩則努力將眾多產業、空汙、年輕人薪資等政見濃縮成5分鐘，讓大家理解。

▼陳其邁預計向市民報告2年來的努力。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

接著依候選人現場抽籤決定的發言序號 ，由1、2、3、4 號順序依序申論政見，每位候選人僅有5分鐘時間。政見發表完後，則由4位發問人發問1分鐘，各候選人就同一問題依發言順序回答，每位候選人5分鐘。發問人名單分別為高雄科技大學校長楊慶煜、高雄醫學大學校長楊俊毓、中山大學教授郭瑞坤及高雄師範大學教授游美惠。

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