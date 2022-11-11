冷飲店員見客人「先喊歡迎光臨」　竟被當場封門勒令停業

記者趙蔡州／綜合報導

中國大陸應對新冠疫情除了持續清零外，民眾出入各大場合也需要掃描健康碼。黑龍江大慶市一間冷飲店員工面對客人，因為沒有先說「掃一下健康碼」，而是先說「歡迎光臨」，結果店鋪就遭當地市場監管局官員勒令停業，影片一出立刻引發微博網友熱議。

根據中國《澎湃新聞》報導，事件發生在黑龍江省大慶市肇州縣，冷飲店女員工10日上午9點在櫃檯接待客人，看見一名身穿羽絨服的中年男子進入店內後，立刻開口說了一句「歡迎光臨」，幾秒後看對方遲遲不掃健康碼，又補了一句「進來掃一下碼（健康碼）喔」。

不料中年男子一聽立刻說「說晚了啊」，接著表明自己是市場監管局的官員，指責女員工在客人進入店面後，第一句話應該就要讓客人先掃碼，認定冷飲店防疫執行不徹底，勒令冷飲店停業一天，不久後2名身穿制服的男子進門拿出封條，要求女員工立刻收拾東西離開，影片到此結束。

▲市場監管局官員認為，冷飲店防疫執行不徹底，勒令冷飲店停業一天。（圖／翻攝自微博）

店內監視器拍下整個事件全程，影片在微博曝光後立刻引發網友撻伐，有人說「已經生意慘澹了，還封門停業，逼死人算了」、「要沒說監管局，我還以為是黑社會呢」、「要麼有私人恩怨，要麼就是想敲詐勒索」、「感覺針對性太強，刻意上門找麻煩吧」、「好大的官威」。

對此，黑龍江大慶肇州縣人民政府表示，針對網路上反應市場監督管理局工作人員執法不當消息，第一時間由縣紀委監委成立調查小組追查，調查後認為王姓監管局等3人確有執法不當，以檢查為名濫用職權等行為，分別予以3人記過並調離執法隊伍、批評教育等懲處。

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