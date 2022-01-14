全球最小「風險區」！上海6坪奶茶店被封鎖　返國趴趴走傳3店員

▲上海一奶茶店被列為中風險地區。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

上海市新冠肺炎疫情防控新聞發布會13日通報，上海市新增2例新冠肺炎本土確診病例、新增3例本土無症狀感染。其中，3人來自同一奶茶店。當晚，官方將這間奶茶店升為中風險地區。對此，不少網友表示，這是全球最小「風險區」。

據《央視》報導，1月13日晚，根據國務院聯防聯控機制有關要求，經上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室研究決定，將確診病例的工作地靜安區靜安寺街道愚園路228號列為中風險地區，上海市其他區域風險等級不變。

新增的中風險地區靜安寺街道愚園路228號實際上是一家奶茶店，面積僅20餘平方米（約6坪）。目前，奶茶店已實行封閉管理。不少網友表示，這是全球最小「風險區」。

上海衛健委在發布會上表示，上海通報的5名感染者都和1月11日上海報告的1例境外輸入無症狀感染者相關聯，屬於同一個傳播鏈，而且都是在隔離管控期間的例行核酸篩查檢測中發現的。微博上盛傳，該傳播鏈是因為一名返國民眾，在居家自主管理期間跑去奶茶店消費，傳染給店員。

上海衛健委表示，接下來仍會保持高度警惕之心，緊盯「入城口、落腳點、流動中、就業崗、學校門、監測哨」，把主動防控、科學防控、精準防控、綜合防控各項措施抓實抓細抓到位，織密守牢疫情防控堅實防線，全力保護人民群眾身體健康和生命安全。