　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

全球最小「風險區」！上海6坪奶茶店被封鎖　返國趴趴走傳3店員

▲▼上海一奶茶店被列為中風險地區。（圖／翻攝自央視）

▲上海一奶茶店被列為中風險地區。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

上海市新冠肺炎疫情防控新聞發布會13日通報，上海市新增2例新冠肺炎本土確診病例、新增3例本土無症狀感染。其中，3人來自同一奶茶店。當晚，官方將這間奶茶店升為中風險地區。對此，不少網友表示，這是全球最小「風險區」。

據《央視》報導，1月13日晚，根據國務院聯防聯控機制有關要求，經上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室研究決定，將確診病例的工作地靜安區靜安寺街道愚園路228號列為中風險地區，上海市其他區域風險等級不變。

新增的中風險地區靜安寺街道愚園路228號實際上是一家奶茶店，面積僅20餘平方米（約6坪）。目前，奶茶店已實行封閉管理。不少網友表示，這是全球最小「風險區」。

上海衛健委在發布會上表示，上海通報的5名感染者都和1月11日上海報告的1例境外輸入無症狀感染者相關聯，屬於同一個傳播鏈，而且都是在隔離管控期間的例行核酸篩查檢測中發現的。微博上盛傳，該傳播鏈是因為一名返國民眾，在居家自主管理期間跑去奶茶店消費，傳染給店員。

上海衛健委表示，接下來仍會保持高度警惕之心，緊盯「入城口、落腳點、流動中、就業崗、學校門、監測哨」，把主動防控、科學防控、精準防控、綜合防控各項措施抓實抓細抓到位，織密守牢疫情防控堅實防線，全力保護人民群眾身體健康和生命安全。

►什麼！羽絨衣才499元

ET快訊
升三級擋Omicron？專家看2件事「已舉白旗」　曝當前最大
快訊／疫情緊繃！　台中宣布「15校戶外教學延後」
陸企撒2億「獵台灣晶片人才」！　電子公司遭大規模搜索
快訊／高雄傳爆炸巨響！　住戶玻璃震碎居民嚇傻
快訊／桃園Omicron疫情擴大　侯友宜曝「最壞打算」
快訊／麵包店脫口罩用餐1小時　銀行員3足跡急匡68人
北市確診男「連不上Wi-Fi」衝出房門！　害5人被隔離
台積電「重返670元」大學長等到了！股民嗨翻：傻了才下車
「恐怖第二波」正在發生！行員確診男友是物流員　市府緊急匡列

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

8年家事都我做！家庭煮夫離婚提補償「獲賠6.5萬」　網嘆也太少了

全球最小「風險區」！上海6坪奶茶店被封鎖　返國趴趴走傳3店員

懷孕不想辦婚禮退不了錢　她闖婚紗店「剪爛32套禮服」牽拖賀爾蒙

舅舅豪發「50億大紅包」給外甥女！媽一看嚇壞：真的還假的

大陸新增本土143例　上海增2例「暫停跨省團隊旅遊」

國小校長「把全校女生當後宮」性侵　少女忍14年長大成功復仇

時隔3個月！上海新增1例「台灣輸出」確診個案

狼校長把小學當後宮性侵！受害女隱忍14年　成年後提告報仇

第一次見家長！她被男友爸媽「神助攻」暖翻：真的找對人了

挖出「血棺」！他憂招來噩運放火燒　專家一看嘆：22億沒了

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

F-16V墜機...飛官搜救第3天　尋獲疑似人腿骨軍方鑑定中

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

鐵門一拉「勞贖」竄出找洞鑽　毛衣女被老鼠爬上身...嚇瘋了

劉品言接《華燈》花子試鏡3次才OK　曝林心如是真愛...章廣辰BYE

航空迷拍「F-16V墜海前」畫面　機腹朝上倒飛...疑飛官昏迷

8年家事都我做！家庭煮夫離婚提補償「獲賠6.5萬」　網嘆也太少了

全球最小「風險區」！上海6坪奶茶店被封鎖　返國趴趴走傳3店員

懷孕不想辦婚禮退不了錢　她闖婚紗店「剪爛32套禮服」牽拖賀爾蒙

舅舅豪發「50億大紅包」給外甥女！媽一看嚇壞：真的還假的

大陸新增本土143例　上海增2例「暫停跨省團隊旅遊」

國小校長「把全校女生當後宮」性侵　少女忍14年長大成功復仇

時隔3個月！上海新增1例「台灣輸出」確診個案

狼校長把小學當後宮性侵！受害女隱忍14年　成年後提告報仇

第一次見家長！她被男友爸媽「神助攻」暖翻：真的找對人了

挖出「血棺」！他憂招來噩運放火燒　專家一看嘆：22億沒了

歷史最久紀伊國屋書店2月底收攤　在台門市僅剩3間

「鹽酥雞女神」開箱2300萬挑高豪宅！　買房原因超暖：不捨爸睡地板

住台南飯店就送「50元夜市券」！10家夜市適用、還有住宿買一送一

病菌全倒流！醫警告「洗完手2動作」＝白洗了　細菌暴增84%

南韓青瓦台：總統文在寅「尚未考慮」出席北京冬奧

Omicron空氣傳播力強　侯友宜赴捷運環狀線視察

春節暖舉！送年菜陪孤老、親筆春聯發愛心

勇士本季最慘敗　遭字母哥大三元領軍痛宰19分

厄瓜多《廚神當道》料理「水豚肉」引眾怒　環境部公告「違法」

紅豆食府大禮盒下殺399元　酥心糖＋牛軋糖過年必吃

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

大陸熱門新聞

第一次見家長！她被男友爸媽神助攻暖翻

他花868萬買保險後身亡！保險公司只賠868元

9歲童遭同學撞倒腦死器捐救7人　父：她生前說原諒同學

國小校長把全校女生當後宮性侵　女孩忍14年長大復仇

時隔3個月！上海新增1例台灣輸出確診個案

挖出「血棺」！他憂招噩運放火燒　專家：22億沒了

35歲懶惰女「裝癱瘓」竟一躺20年！

校長把小學當後宮！受害女成年後提告報仇

老人插隊做PCR被阻！搬出女兒逼防疫員下跪磕頭

舅舅發「50億大紅包」給外甥女！媽嚇壞：真假？

妻認孩子別人的　衰男離婚後原諒

到相親對象家吃飯...下秒封城！她被迫與陌生男同居

挖水庫發現「純金棺材」　超狂墓主身分曝光

名校女大生為愛遠嫁非洲！8年後逃回國現況曝

更多熱門

相關新聞

怨連不上Wi-fi　檢疫旅客怒闖飯店大廳下場出爐

怨連不上Wi-fi　檢疫旅客怒闖飯店大廳下場出爐

隨著春節返鄉潮接近高峰，國人入境入住防疫旅館的需求也爆增。日前在北市大同區一間防疫旅館發生房客不滿設備，鬧房、爆衝大廳的事件；且該旅客事後還確診，引發現場眾人恐慌。由逾期魯莽行徑，導致4員警、1里幹事須居家隔離，北市民政局也對旅客加重裁罰10萬元。

一直打加強劑不是辦法！WHO：應開發新疫苗

一直打加強劑不是辦法！WHO：應開發新疫苗

戴口罩還被傳染？醫嘆「76%人都戴錯了」：是非常大警訊

戴口罩還被傳染？醫嘆「76%人都戴錯了」：是非常大警訊

廚師員工確診　瓦城桃園店停業3天

廚師員工確診　瓦城桃園店停業3天

校園無新增個案、總數維持948例

校園無新增個案、總數維持948例

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒大陸戰疫上海奶茶店

讀者迴響

熱門新聞

羅霈穎善心延續

Keanna突發文標ØZI：一直扎在我心裡的男孩

《單身》金賢中理想型不是宋智雅　直球告白「女神級演員」

即／F-16V失聯飛官疑尋獲手指　家屬趕往殯儀館指認

下體飄「腐爛魚腥味」他乾嘔到吐　女友先嚇傻再爆哭

即／中壢聯邦銀行群聚持續擴大！桃園確診再+6

陳庭妮首發聲！交往胡宇威8年「愛情中盡情任性」

女YouTuber「換裝教學影片」疑走光！網狂重刷按暫停

王力宏找紐約律師事務所！他揭3點不尋常

郭雪芙爆雷《華燈3》！26表情符號藏劇透

諧星扮公獅子逗弄　遭母獅狂追

王思佳新片嗆「魔羯女學人精」！　2小時後突撤掉

宜蘭土地弊案　縣長林姿妙複訊險跌倒

「恐怖第二波」正在發生！行員確診男友是物流員

第一次見家長！她被男友爸媽神助攻暖翻

更多

最夯影音

更多
政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」
「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面