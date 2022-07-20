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大陸 大陸焦點 特派現場

陌生男子在奶茶店對13歲女孩又親又抱　媽媽站一旁竟「裝作沒看到」

▲男子在奶茶店內對女孩又親又抱，女孩母親在一旁視若無睹。（圖／翻攝時間視頻）

記者魏有德／綜合報導

一名中年男子17日在浙江紹興新昌縣一間奶茶店內，對一名13歲女孩做出又摟又抱的猥褻行為。即便女孩十分抗拒，還不斷用手推拒男子，但該名男子仍強吻、摸胸、摟抱女孩，而站在一旁的黃衣女子竟是女孩的母親，眼睜睜地看著女兒被侵犯，沒有做出任何阻止的行為。

▲男子在奶茶店內對女孩又親又抱，女孩母親在一旁視若無睹。（圖／翻攝時間視頻）

▲男子在奶茶店內對女孩又親又抱，女孩母親在一旁視若無睹。（圖／翻攝時間視頻）

《觀察者網》報導，經警方調查，犯罪嫌疑人孫某某與尹某（女，35歲）系朋友關係，2022年7月17日21時， 孫某某與尹某、呂某（女，13歲，系尹某女兒）晚飯後一起到奶茶店買奶茶，在等待期間，孫某某對呂某實施猥褻行為。

透過監視器影片可以發現，三人在奶茶店等待時，孫姓男子用左手掐住女孩後頸強吻，此外，男子還雙手強行環抱女孩襲胸，過程中，女孩的媽媽似乎是裝作沒看到，認真的在櫃檯前取物。

事件發生後，女孩母親一度聲稱孫姓男子是小女孩的父親，當警方上門調查時，赫然發現女孩父親另有其人，這時候女孩母親才改口說孫姓男子是她的同事。

警方調查後發現，自2021年8月起，孫姓男子已先後三次對女孩實施猥褻行為，案件正進一步偵辦中，現已將孫姓男子刑事拘留，依法嚴懲犯罪行為。

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