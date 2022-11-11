▲集結百本新北囝仔自創繪本，新北市圖總館11月展出。（圖／新北市立圖書館提供）



記者郭世賢／新北報導

疫情期間，新北市的小朋友停課不停學，在家和爸爸媽媽一起創作繪本故事，親子透過閱讀書香抗疫，也讓家人感情更親密。新北市圖總館於11月展出新北市五華國小「創意繪本展」，集結7年來近百本「兒童原創繪本」，以及居家防疫期間，將繪本創作轉型為團體數位閱讀共讀計畫的「親師生共創繪本」成果。

新北市五華國小二年級704位學童，在疫情期間，以「聽顏色在說話」與「SDGs（聯合國永續發展目標）」為主題，與爸爸媽媽共同創作出27本繪本，11月於新北市立圖書館總館展出，分享閱讀。繪本創作指導老師，同時也是今年師鐸獎得主的五華國小杜筱梅老師說，防疫線上教學期間，透過學校、教師與家長協力合作，由家長陪伴孩子一起蒐集資料、共同討論，然後照著老師的指導，創作圖文，讓孩子在繪本創作過程中，得以克服遠距教學的困難。

新北市立圖書館館長王錦華表示，圖書館除了提供民眾免費閱讀，更可以協助學校與教師作為多元教學的應用，此次三重五華國小「創意繪本展」，便是支持學生創作，給予表演及發揮的平台，新北市立圖書館目前全市共有14個藝文創作發表空間，免費提供給個人、社區、學校及民間藝文團體等申請使用。

五華國小葉綉燕校長說，每年的新書發表會，孩子們都很興奮期待，感謝新北市立圖書館提供孩子實踐自我價值的舞台，讓孩子的努力可以被更多人看見，希望大家都可以來看他們的作品。

新北市立圖書館表示，五華國小「創意繪本展」即日起至11月30日止於新北市立圖書館總館1樓展出包括原創繪本、繪圖手稿、場景設計圖等充滿創意想像的精采作品，歡迎大家前來觀賞。相關展覽資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2953-7868。

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