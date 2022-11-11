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全台最小圖書館！廢棄加油站變身　「青鳥圖書館」打造永續閱讀

▲▼全台最小圖書館！位於空總的廢棄加油站改造為「青鳥圖書館」，打造知識永續。（圖／記者林育綾攝）

▲全台最小圖書館！由廢棄加油站改造，「青鳥圖書館」打造知識永續。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

空總臺灣當代文化實驗場C-LAB內，一座廢棄加油站大變身，由青鳥書店改造為「青鳥圖書館」，也是全台最迷你的圖書館。目前以「繪本、圖像書」為主要選書，也讓全台青鳥書店的輕微破損、泛黃、具有意義及年代性較高的書籍，定期運送至此，提供民眾免費閱讀，打造書與知識的永續循環。

▲▼全台最小圖書館！位於空總的廢棄加油站改造，提供免費閱讀。（圖／記者林育綾攝）

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▲「青鳥圖書館」7坪空間，目前以繪本、圖像書為主題，也有具意義和年代的書籍，提供免費閱讀。（圖／記者林育綾攝）

青鳥書店創辦人蔡瑞珊提到，曾在一篇文章中看到加拿大多倫多有個「微型圖書館」相當特別，外觀就像一個黑盒子，也像外賣咖啡的餐車，卻是不折不扣的圖書館，對於愛讀書的人來說是非常迷人的設計；當時就想，也許台灣也可以有一間迷你圖書館。

▲▼全台最小圖書館！位於空總的廢棄加油站改造「青鳥圖書館」，提供免費閱讀。（圖／記者林育綾攝）

▲▼目前入口處精選60本「繪本、圖像書」，兒童與大人都適合閱讀。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全台最小圖書館！位於空總的廢棄加油站改造，提供免費閱讀。（圖／記者林育綾攝）

青鳥與VERSE今年7月進駐空總後，除了打造空總第一間咖啡店VERSE baR，也接手這座在空總公園內的廢棄加油站，經過迷你整修和微裝潢，改造成「青鳥圖書館」。

7坪大的空間，目前入口處精選60本「繪本、圖像書」，兒童與大人都適合閱讀；裡頭也有許多有意義、年代性的書本，從全台各地青鳥書店匯集至此。未來各地的書都會回流到這座城市中央的閱讀之所，書籍都可以無償閱讀與借閱。

▲▼全台最小圖書館！位於空總的廢棄加油站改造，提供免費閱讀。（圖／記者林育綾攝）

▲▼許多有意義、年代性的書本，從全台各地青鳥書店匯集至此。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全台最小圖書館！位於空總的廢棄加油站改造「青鳥圖書館」，提供免費閱讀。（圖／記者林育綾攝）

除此之外，「青鳥圖書館」也計畫跟不同單位跨界合作，舉辦不同主題書展，像是可以策劃期間限定的「金融書屋」，讓更多愛書人可以學習金融理財知識；或是策劃女性議題、創業、酷兒等多元主題，帶給民眾多元的閱讀體驗。

▲▼全台最小圖書館！位於空總的廢棄加油站改造，提供免費閱讀。（圖／記者林育綾攝）

▲全台最小圖書館！位於空總的廢棄加油站改造，提供免費閱讀。（圖／記者林育綾攝）

由於圖書館旁邊就是北市懷生國中，如今接近傍晚時分，也常會有學生與接送的家長一起前往閱讀。而空總近來仍在改造中，有多處施工，「青鳥圖書館」目前僅在平日周一至周五的12:00～18:00開放參觀；但青鳥期待圖書館未來能營業24小時，白天可以在館內閱讀，夜晚能在板凳上與月亮共讀，成為城市中央美麗的一片風景。

▲▼全台最小圖書館！位於空總的廢棄加油站改造，提供免費閱讀。（圖／記者林育綾攝）

▲圖書館外也有板凳可以坐下來閱讀。（圖／記者林育綾攝）

青鳥圖書館
營業時間：週一至週五 12:00～18:00
​地點 : 空總臺灣當代文化實驗場 C-LAB
地址：台北市大安區建國南路一段177號，濟南路入口處

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