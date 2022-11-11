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雙11網購夯！新北農業局媒合農漁友　輔導上架電商平台

▲▼新北農業局媒合農漁產 輔導上架電商平台。（圖／新北市農業局提供）

▲▼新北農業局媒合農漁友，輔導上架電商平台。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

近年因全球新冠疫情肆虐，影響整體社會及經濟結構，不僅人類生活型態與過去大不相同，產業也開始出現版圖位移，電商通路也因時勢興起，11月11日是網路購物及電商平台重大節日，新北市政府農業局與「台灣好農」電商平台合作，共同舉辦新北農友電商媒合說明會，輔導新北農漁友經營電商銷售，讓民眾在家能輕鬆採購到新北優質農漁產品。

農業局長李玟指出，依據經濟部統計資料，台灣電商零售額年增率在疫情爆發後出現明顯提升，2020年和2021年電商零售額年增率分別為26.68%及22.09%。農業局在疫情期間推出「美味農業得來速」，與各農漁會夥伴、青農合作，推廣電商、團購及新媒體直播拍賣，使民眾在防疫期間，能輕鬆購買超值蔬菜箱及冷凍海產等優質農漁產品，也促進農漁業產銷方式也走進新時代。

▲▼新北農業局媒合農漁產 輔導上架電商平台。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局輔導農漁友經營電商銷售。

李玟表示，為持續拓展農漁友銷售通路，在11月11日「網路購物節」與「台灣好農」合作，舉辦農友電商平台媒合說明會，讓農漁友能對電商平台經營更有具體瞭解。在雙11節慶期間（即日起至11月14日）平台也推出滿千送百（單筆結帳金額滿2000元送300元折價券），活動期間可用優惠的價格買到東成茶葉、鮮物本舖等新北優質農漁產品。

台灣好農董事長江衍宏表示，「台灣好農」除經營國內農漁商品電商銷售外，也成功推廣多項台灣農漁產品外銷，包括將台南麻豆文旦、台東鳳梨釋迦以及夏雪芒果等農產品，銷往星港澳日等多個國家，順利拓展外銷市場，也針對新北農友推出優惠一站式上架方案，農友開店自付額費用將用於投放等值Google廣告宣傳曝光，未來將與新北市持續合作，推廣台灣優質農漁產品。

▲▼新北農業局媒合農漁產 輔導上架電商平台。（圖／新北市農業局提供）

▲新北農業局與各農漁會夥伴、青農合作，推廣電商、團購及新媒體直播拍賣。

參加媒合會的淡水區漁會主任李蕙妤表示，漁會自2004年推出「淡水魚藏」自有品牌，目前主力產品吻魚鮮醬、干貝XO醬及櫻花蝦XO醬，多透過漁會實體通路銷售，此次媒合會多項農漁產品外銷經驗，也讓參與者有新的眼界及選擇，對於品牌行銷推廣也相當有助益。

農業局表示，新北市靠山臨海幅員廣大，農漁產品多樣豐富，而農業局秉持「先創通路，再開農路」政策核心，持續推動農漁產品品牌化，並積極為農漁友拓展銷售通路。「台灣好農」是國內知名的電商平台，此次通路媒合是一個很好的契機，未來將打造新北市農漁產品在電商平台上的品牌，並積極拓展國內以及外銷市場。。

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