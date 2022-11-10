最貪少將索4500萬！200萬直送女性密友　出包丟金爐燒2天滅證

▲國防部軍備局工程營產處少將處長張大偉索賄4500萬元，今法院判決出爐。（圖／資料照）

記者陳雕文、黃資真／新北報導

國防部空軍少將張大偉，涉嫌利用改建案向得標廠商索賄4500萬元，實收2800萬元，張雖承認犯行，卻辯稱已把2000萬元放進金爐燒光，遭依違反貪污治罪條例起訴。今（10）日新北地院宣判，依公務員對於職務上行為收受賄賂罪，重判12年有期徒刑，褫奪公權6年，可上訴。

檢警調查，國防部於2017年辦理預算為30億元的「公館營區營舍整建統包工程」採購案，當時主管國防工程、設施與不動產業務的張大偉，主動聯繫建築師孫文郁，希望找一家適合的營造廠，他會幫忙。

孫因而找上中華工程公司（下稱中工）高層，「軍方有人會協助本案，因為他幫忙我們，天下沒有白吃的午餐，所以會有費用。」談好以工程款的0.5％至1％做為行賄，但中工要求將地板單坪預算從10.4萬，提升為11.6萬，張大偉也同意，雙方最終達成協議。

2017年6月，張大偉邀約中工高層餐敘，獅子大開口稱賄款要從3000萬提高到4500萬元，高層雖不滿，依舊答應，之後再收受擔任白手套的九億公司負責人董俊褘交付的2800萬元回扣，之後還大方將其中200萬送給女性友人。

開庭時，張大偉坦承收錢並解釋，去年被檢調單位搜索後，原本以為只要錢都消失了，檢方就查不到了…所以把2千萬的現金拿去台中岳父家的金爐，足足燒了2天再沖馬桶，愚蠢的行為害自己現在籌款困難、終身俸也沒有了，至於剩餘的600萬元則留作私用。

新北地院今天宣判，張大偉依公務員對於職務上行為收受賄賂罪，重判12年有期徒刑，褫奪公權6年；時任中工董事長兼總經理辦公室主任沈慶光因堅持不認罪，依犯證券交易法特別背信罪，判刑4年，褫奪公權2年，總經理沈華養、經理張世文分別判處2年、1年11月，褫奪公權1年，緩刑5年；孫文郁違反商業會計法，判刑2年，緩刑5年，褫奪公權1年，全案仍可上訴。