　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「2022桃園新創日」100組創業團隊　展現桃園新創生態系蓬勃活力

▲2022桃園新創日

▲「2022桃園新創日」100組創業團隊，展現桃園新創生態系蓬勃活力。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2022桃園新創日」11日於虎頭山創新園區舉行，市長鄭文燦表示，桃園新創日今年邁入第三屆，由青年局邀集中央大學、新光合纖、亞洲．矽谷計畫執行中心及市府經發局等5個單位共同舉辦，集結多達100組來自桃竹苗地區的青創基地、社會企業中心、大學育成及創業競賽團隊，擴大規模展出。

▲2022桃園新創日

鄭市長表示，桃園已輔導多達500組新創團隊，鼓勵各新創團隊「夢想就是從現在開始！」期盼透過「桃園新創日」，邀請創投、企業、加速器等技術服務單位，進行創業諮詢及交流媒合，展現出桃園新創生態系的蓬勃活力。

▲2022桃園新創日

而世界各國及各城市都注重創新，也因為創新帶來更大的經濟成長，因而更需要打造出新創生態系，讓新創團隊得以孵化、加速成長。因此，桃園致力於打造「主題式青創基地」。

目前已有4個大型創新園區，包括「虎頭山創新園區」作為自駕車、資安、5G技術的測試基地，過去幾年已有豐富成果；「亞洲．矽谷創新研發中心」將是ICT產業的重鎮，目前正在發包新建當中；「幼獅青年創業村」與新光合纖共同開發，將引進智慧製造、工業4.0研發及人才培育；「中原文創園區」將作為文創、表演、藝術人才孵化及展演基地。▲2022桃園新創日

另外，10個小型青創基地，由市府青年事務局負責，包括青創指揮部、安東青創基地、新明青創基地、桃園設計庫及全台唯一的社會企業中心等主題基地，過去已培育超過500組新創團隊，取得超過2.5億元創業資金、達成300案次以上產官學研對接合作；未來更將於長庚A8轉運站、中路3號社宅、中路4號社宅等地點，陸續增加5處新創加速器、數位轉型基地及人才孵化基地，提供青年朋友更多新創、創業資源。

▲2022桃園新創日

亞洲．矽谷計畫執行中心行政長李博榮表示，近年來桃園的新創生態系在量與質上都有顯著成長。在「量」的部分，桃園的新創基地從3大3小成長到4大10小，且素質也大為提升。其中，虎頭山創新園區從第一期邁入第二期，已經是北台灣自駕車、物聯網及資安技術的重鎮，吸引許多優秀產業進駐。李行政長談及，「亞洲．矽谷創新研發中心」目前正在發包興建當中，未來透過「IDC大數據資料中心」及「IOC戰情中心」補助計畫，將給予青創朋友更好的資料運用，創造出更多新的價值與服務。中央大學校長周景揚表示，中央大學積極投入建設新創產業生態系，不只成立產學營運中心統籌推動，更自行出資100萬舉辦全國性的「千里馬創業競賽」，今年吸引310組各校隊伍參賽，影響力顯著。

►長榮商務艙才吃得到的牛肉麵！6包特價1288元必須囤

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
女籃魔獸遭俄判刑9年！　美急救人願以死亡軍火商換囚
台北又傳賄選　黨主席遭搜索約談
快訊／梨泰院究責又1死　首爾市公務員陳屍家中
下波東北季風襲台時間曝　迎雨彈「高溫掉6度」
快訊／花蓮5歲女童遭當街性侵　淫狼聲押
竹聯幫主1111辦壽宴！文華東方席開50桌　北市75警戒備
「魔獸」林口求租屋2大條件曝　首選社區剩毛胚屋
新竹最新民調出爐　名嘴預言「還有大招會出手」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2022桃園新創日　桃園獨有新住民職人文創成亮點

美麗公路藏危機！重機男台11線過彎摔傷　消防局籲勿飆車競速

1111111光棍日　姚正玉辦「小玉傳情」活動

台東今年27起岸際救援　海巡之友捐贈搖控救生圈提升救援能量

台電桃園區處發起公益捐血活動　同時宣導節電愛地球

「2022桃園新創日」100組創業團隊　展現桃園新創生態系蓬勃活力

地檢署受理...王經軍發傳單稱「弊案」　楊鎮浯不忍了！按鈴怒告

劉建國團隊控張家豪宅「青埔宮」是違建　張麗善陣營：絕對合法

台南第九選區李伯利「坐7望6」　號召千人搶救無黨這一席

海巡之友東部分會捐贈　台東地區海巡救援利器

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

對店員姐姐狂撒嬌燦笑❤　熱情阿金每天報到買早餐

兒子睜大萌眼不睡覺！　原民爸跳唱族語歌催眠

無良公關造謠跟拍翻車　徐巧芯揭：是民進黨員

全身黏封箱膠帶扮壁虎　妹子回家一撕痛到狂叫

黃子韜帶貨爆走「只因可愛杯子沒貨」　突Cue媽媽「買8萬單紙巾」超失控XD

2022桃園新創日　桃園獨有新住民職人文創成亮點

美麗公路藏危機！重機男台11線過彎摔傷　消防局籲勿飆車競速

1111111光棍日　姚正玉辦「小玉傳情」活動

台東今年27起岸際救援　海巡之友捐贈搖控救生圈提升救援能量

台電桃園區處發起公益捐血活動　同時宣導節電愛地球

「2022桃園新創日」100組創業團隊　展現桃園新創生態系蓬勃活力

地檢署受理...王經軍發傳單稱「弊案」　楊鎮浯不忍了！按鈴怒告

劉建國團隊控張家豪宅「青埔宮」是違建　張麗善陣營：絕對合法

台南第九選區李伯利「坐7望6」　號召千人搶救無黨這一席

海巡之友東部分會捐贈　台東地區海巡救援利器

岡山文賢市場掃街　柯志恩親和力爆棚

模擬國民法官新制2年8場成果多　北院將廣邀參與者「回娘家」

2022桃園新創日　桃園獨有新住民職人文創成亮點

美麗公路藏危機！重機男台11線過彎摔傷　消防局籲勿飆車競速

台灣金控剩14家！日盛金併入富邦金　61年老字號成歷史

阿祖洗水果背後湊熱鬧　二哈擠成「兔子耳」探頭：分我吃一口

屏東東港里長候選人涉嫌送禮賄選　與妻及助理3人皆遭聲押

每天都想愛愛！妹子「性慾強」求歡被拒哭了：我是不是不正常

新台幣兌美元收31.41元！單日狂飆4.95角　創近23年來最大升幅

AMD發表第四代EPYC處理器　效能提升2.8倍、功耗降低54%

卡車掉落鐵棒插進轎車！　爸左胸被貫穿釘死駕駛座

地方熱門新聞

青埔詐團虐囚跳樓者未被發現？　社群熱議

鄭運鵬是否辭立委？鄭寶清說明

白色力量桃園派對　11/12平鎮造勢

2000爪迷拋彩帶　一張照讓市長讚嘆

詐騙集團囚禁人頭毆打施虐警揖獲主嫌羈押

蘇清泉：潘縣長這誤會太大了！

2男起獲毒奶茶K毒送辦

台南新營鹽水治水兼親水

安泰醫院敏惠醫護專科合作人才培育　

台南4年增加4萬多汽機車格車位

女洗車付200元用丟的！員工彎腰撿

勞工局保障移工工作安全

七股「漁電共生」養殖業轉型！在地青年喊讚

台大生農學院助雲林把關農產

更多熱門

相關新聞

桃園青年局11月登場　「咖啡工作坊」系列　

桃園青年局11月登場　「咖啡工作坊」系列　

桃園市政府青年局集結熱門微型創業主題，於10月至12月開辦3大系列、24堂實戰系列課程，11月即將登場的「咖啡工作坊」系列，從開店知識到市場策略，從頭到尾讓青年朋友們，了解想開一間咖啡店要有的所有的知識技能，幫助創業成功。

桃園青年局首創　地方企業轉型升級加速器

桃園青年局首創　地方企業轉型升級加速器

桃青年局輔導　劉俊佑研發救命登山證系統

桃青年局輔導　劉俊佑研發救命登山證系統

桃園青年局　首創全方位職能養成計畫

桃園青年局　首創全方位職能養成計畫

議員批虎頭山創新園區　3年虧逾1.4億

議員批虎頭山創新園區　3年虧逾1.4億

關鍵字：

2022桃園新創日虎頭山創新園區桃園青年局

讀者迴響

熱門新聞

今天111／11／11大財天降　「3生肖」翻身做有錢人

1根菸燒掉39億元！家樂福臨時工下場曝

韓正妹來台「賭博玩上癮」　台灣人替解圍！

獨／警紀連爆　數位版「百官行述」百人入鏡

競總遭轟30槍驚險逃死！警急送女候選人2防彈衣

LINE「沒出現1符號」代表被封鎖！

國軍超正女士官下海了　長相價碼全曝光

魔獸加盟T1傷PLG？黑人吐心聲

網紅媽幫3歲女兒辦生日趴！心碎邀27人卻沒人來

警察毒窟救出女嬰　今親自為她戴警徽

夫妻買房剛談價！婆婆突夢「鋼筋穿喉」阻止

她穿婚紗嘿咻小王　新郎追八卦驚覺綠了

深田詠美為錢拍A片「床戰千次」：1個月產25支

在學校玩碟仙　11名學生集體昏倒走廊上

許維恩1111大婚！王家梁彩排感動大哭

更多

最夯影音

更多
滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」
《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面