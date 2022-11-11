▲「2022桃園新創日」100組創業團隊，展現桃園新創生態系蓬勃活力。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2022桃園新創日」11日於虎頭山創新園區舉行，市長鄭文燦表示，桃園新創日今年邁入第三屆，由青年局邀集中央大學、新光合纖、亞洲．矽谷計畫執行中心及市府經發局等5個單位共同舉辦，集結多達100組來自桃竹苗地區的青創基地、社會企業中心、大學育成及創業競賽團隊，擴大規模展出。

鄭市長表示，桃園已輔導多達500組新創團隊，鼓勵各新創團隊「夢想就是從現在開始！」期盼透過「桃園新創日」，邀請創投、企業、加速器等技術服務單位，進行創業諮詢及交流媒合，展現出桃園新創生態系的蓬勃活力。

而世界各國及各城市都注重創新，也因為創新帶來更大的經濟成長，因而更需要打造出新創生態系，讓新創團隊得以孵化、加速成長。因此，桃園致力於打造「主題式青創基地」。

目前已有4個大型創新園區，包括「虎頭山創新園區」作為自駕車、資安、5G技術的測試基地，過去幾年已有豐富成果；「亞洲．矽谷創新研發中心」將是ICT產業的重鎮，目前正在發包新建當中；「幼獅青年創業村」與新光合纖共同開發，將引進智慧製造、工業4.0研發及人才培育；「中原文創園區」將作為文創、表演、藝術人才孵化及展演基地。

另外，10個小型青創基地，由市府青年事務局負責，包括青創指揮部、安東青創基地、新明青創基地、桃園設計庫及全台唯一的社會企業中心等主題基地，過去已培育超過500組新創團隊，取得超過2.5億元創業資金、達成300案次以上產官學研對接合作；未來更將於長庚A8轉運站、中路3號社宅、中路4號社宅等地點，陸續增加5處新創加速器、數位轉型基地及人才孵化基地，提供青年朋友更多新創、創業資源。

亞洲．矽谷計畫執行中心行政長李博榮表示，近年來桃園的新創生態系在量與質上都有顯著成長。在「量」的部分，桃園的新創基地從3大3小成長到4大10小，且素質也大為提升。其中，虎頭山創新園區從第一期邁入第二期，已經是北台灣自駕車、物聯網及資安技術的重鎮，吸引許多優秀產業進駐。李行政長談及，「亞洲．矽谷創新研發中心」目前正在發包興建當中，未來透過「IDC大數據資料中心」及「IOC戰情中心」補助計畫，將給予青創朋友更好的資料運用，創造出更多新的價值與服務。中央大學校長周景揚表示，中央大學積極投入建設新創產業生態系，不只成立產學營運中心統籌推動，更自行出資100萬舉辦全國性的「千里馬創業競賽」，今年吸引310組各校隊伍參賽，影響力顯著。