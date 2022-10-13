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桃園青年局輔導　「布拉特斯布曼」研發救命登山證系統

▲桃園青年局輔導「布拉特斯布曼」研發救命登山證系統

▲桃園青年局輔導「布拉特斯布曼」研發救命登山證系統。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為了降低登山意外，桃園市政府青年局新明青創基地，輔導新創團隊「布拉特斯布曼」，研發「救命登山證系統」搭配無人機技術，讓山區中迷路的民眾可以藉由登山證上一鍵求救的按鈕在無收訊的情況下，能夠及時通知山中救難隊派出無人機進行搜救行動，讓喜愛登山的民眾，不用再擔心可能會在山裡迷失方向進而造成意外。

青年局表示，以往的山難救援行動中，直升機常用於快速偵察及接應受害者，但在偵查時直升機視野狹窄，且靈活度有限，會將搜救的時間拉長，礙於山區地形複雜直升機的旋翼槳葉產生的湍流量大，極可能對救援人員的安全構成威脅。所以運用無人機體積小的優勢搭載上人工智慧(AI)、物聯網(IoT)系統，可以立即偵查到迷路或是受傷的民眾，通過打點定位獲取目標位置，並同步傳送訊號給直升機，引導直升機救起受困者，大大提升山難救援立即性。

▲桃園青年局輔導「布拉特斯布曼」研發救命登山證系統

布拉特斯布曼創辦人暨技術長劉俊佑表示，自己在大二時偶然機緣下接觸到無人載具的技術，深深的被無人載具吸引，不顧家人的反對下毅然決然的一頭栽進這項技術當中，研究的過程中，雖遇到不少挫折及要突破的問題，但也越挫越勇，近幾年陸續獲得不少肯定-2019創天下創新創業實作競賽-產業創新組第二名、2022 FitiXCIOT創新創業激勵X民生公共物聯網-創業傑出獎競賽成就。

目前還在就讀研究所的劉俊佑，回憶起當時開公司的情況，創業初期覺得技術、商品均已萬事俱備，接著就可以推展到市場，將產品賣出去，然而，成立公司以及將產品推展出去遠遠不只是要有技術而已。創立公司，還須要有經營管理、商業模式、財務法律、市場行銷策略等相關知識與經驗，由於對於營運公司管理的知識與經驗不足，加上進行市場推廣非常不順利，一度想要放棄這個創業項目。

此時出現轉機，透過青年局新創團隊招募甄選進駐到新明青創基地，基地提供給新創業者非常好的創業輔導課程，從經營管理、商業模式、財務法律，一直到市場行銷策略，都會進行一對一的輔導教學。未來團隊將更進一步推廣「救命登山證」整合無人機救援系統，打造最安全的登山環境。

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