議員批虎頭山創新園區3年虧損逾1.4億　市府這樣回應

▲市議員林政賢批虎頭山創新園區3年虧損逾1.4億。（圖／林政賢服務處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會8日進行經濟發展局工作報告，市議員林政賢針對虎頭山創新園區成立3年，收入總共637萬元，但 108 、109年度委託廠商辦理智慧車輛及資安物聯網等實證平臺建置與營運計畫，費用計1億3,759萬餘元、110年度園區委託營運費用計1,300萬元，收支相抵結果，虧損達1億 4,421萬餘元。

林政賢指出，虎頭山創新園區計畫期限已於111年6月屆滿，但收入至今仍無法支應支出，致營運費用仍需由政府編列預算支應，且部分設備自園區啟用迄今仍無租借收入，這種「穩虧不賺」的生意，質疑市政府是否有必要再持續下去或轉變運作機制？

▲經發局表示，虎頭山創新園區吸引許多外賓參訪。（圖／市府資料照）

經發局長郭裕信表示，園區分兩部分，一為辦公空間、二為公共設施(跑道等)。若只看園區開發收入並不公平，因為許多外賓訪台紛紛指定要參訪此地，對於桃園城市能見度或者文化教育功能有其效應 。

位於桃園區虎頭山麓下的虎頭山創新園區，早年為國軍804醫院，該院遷移至龍潭後，一度做為海巡署、地檢署相關單位使用並紛紛撤離後，經規劃為虎頭山創新園區包含車聯智駕研發中心、資安物聯網中心兩大中心。園區以「研發實證」、「新創加速」、「研習教育」及「創新合作」等四大功能為目標。