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促進在地產業轉型升級！　桃園青年局首創地方企業加速器

▲桃園青年局首創為地方企業轉型升級加速器

▲桃園新創加速器招募說明。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為促進在地產業轉型升級，桃園市政府青年局15日表示，該局舉辦桃園新創加速器團隊甄選說明會，針對智慧製造、能源轉型、數位轉型、綠色永續、智慧餐飲、智慧物流與智慧零售等領域的新創團隊為重點招募對象。桃園新創加速器報名即日起至10月21日(五)17:00截止，歡迎各縣市優秀的新創團隊加入。

青年局表示，該局各主題基地培育許多具潛力與成熟的新創團隊，團隊大都已有成熟的技術及完整的商業模式，而桃園市是全台第一工業科技大城，擁有34座工業區及11處工商綜合區，產業聚落多樣且完整，具有產業轉型升級的龐大需求。

▲桃園青年局首創為地方企業轉型升級加速器

▲A8新創加速器未來將進駐桃園長庚轉運站。（圖／示意圖／青年局提供）

因此，桃園成立了一個專屬的新創加速器來強化團隊的商務拓展能力，並專責協助新創與在地企業對接，從供需兩端著手，不但協助新創團隊找到早期的驗證場域及合作訂單，亦協助在地企業尋求合適的轉型升級創新解決方案，讓成熟企業以大帶小的方式促進雙方的合作發展。

青年局青創指揮部的優秀新創團隊膜淨材料公司，公司所研發全台首創200奈米中空纖維技術，能快速且有效隔離水中細菌與塑膠微粒等污染，已有成功將技術運用在國際知名品牌運動隨身濾水瓶的合作經驗。負責人張旭賢表示，目前也開發了大型的濾心設備，希望將這些設備運用在如工業汙水的處理上，有桃園新創加速器的成立，便能協助他們與在地企業的對接合作，創造更多的商務發展的機會。

▲桃園青年局首創為地方企業轉型升級加速器

桃園是全國第一個具備橫向及縱向發展新創生態圈的城市，在橫向方面，為擴大服務像是餐飲服務、零售百貨或青農朋友等微型創業的青年創業者，更在今年成立青創資源中心，提供一般創業民眾便利的單一窗口創業諮詢服務，提升了服務的廣度；在縱向方面，目前正在規劃成立A8新創加速器，未來將協助成熟新創團隊有更多商務擴展的機會，並導入在地產業，加速中小企業轉型，提升了服務的深度。

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