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從「職涯課程」出發　桃園青年局首創全方位職能養成計畫

▲桃園青年局首創全方位職能養成計畫

▲桃園青年局首創全方位職能養成計畫。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為全方位培育青年職能，桃園市青年局今年與104人力銀行及115家企業攜手推出「職涯四部曲」增能計畫，整合就業青年所需各種技能，從基礎面試、履歷技巧、初淺職場探索，到直搗企業核心深度培訓皆涵蓋在內，更提供超過3,500位培訓名額，用全方位的職能養成計畫，強化青年職場競爭力，青年局陪伴青年無懼挑戰，迎向就業第一哩路。

▲桃園青年局首創全方位職能養成計畫

市府青年局11日表示，首部曲從「職涯課程」出發，提供青年在求職路上所需知識，例如面試攻略、履歷撰寫等課程，結合線上線下的輔導，讓青年掌握求職技巧，藉以提高就業成功率；二部曲則提供「職場體驗」機會，以「具指標性」、「產業類別多元」、「青年有興趣」為原則，挑選不同領域企業，除讓青年藉由參訪、觀摩或實作，增進對職場環境及產業趨勢的認識外，還可進一步透過三部曲的媒合機制，爭取到有興趣的企業進行培訓與就業。

▲桃園青年局首創全方位職能養成計畫

三部曲以「就業媒合」為主軸，今年首度與全台指標性求職平台「104人力銀行」合作，將桃園企業分為六大主題(包含科技研發、隱形冠軍、技術職人、斜槓兼職、不限科系、加入新創)，邀請如日月光、新光合成纖維、誠品、IKEA等指標性企業提供培訓職缺，青年進入企業完成150小時培訓後，經評估就有機會轉為正職工作，找到屬於自身的夢想職場。

四部曲則以「專業培力」為核心，青年局將開設一系列數位培訓課程，除了往年熱門的ROS智慧機器人平台課程外，因應元宇宙、大數據及AI時代來臨，今年增設延展實境(XR)、AWS雲端技術及AZURE人工智慧演算等不同領域的專業技術課程，幫助青年學會現今最夯的數位科技應用，提高就業硬實力。

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