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桃園青年局11月登場「咖啡工作坊」系列　達人傳授開店撇步

▲桃園青年局11月登場「咖啡工作坊」系列　

▲桃園青年局成立「青創資源中心」為桃園青年創業單一服務窗口。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局集結熱門微型創業主題，於10月至12月開辦3大系列、24堂實戰系列課程，11月即將登場的「咖啡工作坊」系列，從開店知識到市場策略，從頭到尾讓青年朋友們，了解想開一間咖啡店要有的所有的知識技能，幫助創業成功。

市府青年局29日表示，24堂實戰系列課程，包括10月的「數位行銷實戰」、11月的「咖啡店工作坊」及12月「超人氣微創講堂」等3大系列，邀請知名連鎖加盟店與獨立品牌創業家進行分享，提供青年在微創初期所需要的各種相關知識，讓青年在眾多的創業項目中找尋到最適合自己的創業之路。

▲桃園青年局11月登場「咖啡工作坊」系列　

基於創業初期起步不易，時常遇到行銷、法律、資金3大問題，青年局於今年4月首度成立「青創資源中心」為桃市青年創業單一服務窗口，舉凡微型創業、科技新創、文創或農創設計、地方創生、社會企業等產業類型，都可親洽或透過中心專線、臉書粉專、Line官方帳號進行多元諮詢，由管理師協助獲得所需的創業資源，得到前進的指南與解答。

▲桃園青年局11月登場「咖啡工作坊」系列　

例如安排創業實作課程、創業診斷或貸款協助等；也針對創業法規、財稅、行銷、公司設立等商務需求，提供專家一對一輔導，目的都是在協助青年提升創業能力，以解決創業問題。截至今年8月底止，目前有600位民眾接受「創業諮詢門診」服務，300多位民眾進行「專家一對一創業輔導」。

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