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社會 社會焦點 保障人權

轉身30秒挑水果背後6歲女遭摸胸　媽揪衣逮狼辯：想送她佛珠

▲▼虐童，兒童，家暴，性侵，性暴力，性騷擾，女童。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲媽媽才轉身30秒挑水果，坐在機車上的女兒就遭陌生男摸胸，色男遭判4月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／台中報導

劉姓男子在台中水湳市場裡，看到一名媽媽轉身正在挑水果，竟偷偷摸摸上前、朝坐在她身後機車的6歲女兒下手猥褻胸部，媽媽及時發現後氣炸報警，劉男辯稱「是想送女童佛珠」，但法官不相信這個說法，依成年人故意對兒童犯意圖性騷擾罪，處有期徒刑4月，可易科罰金。

媽媽表示，2021年11月21日上午，她騎機車戴6歲女兒到水湳市場買菜，在水果攤前面挑水果時，讓女兒坐在機車上等候，不過也才轉身30秒的時間，竟有一名詭異中年男子悄悄靠近她女兒，還伸手來回摸她胸部，她回過頭剛好目擊噁行，氣得抓住他衣服並報警處理。

被逮的劉姓男子一開始向警方供稱，他看到女童乖巧坐在機車上，是想送她佛珠，媽媽看錯以為他要摸女童；但後來劉男改口說他是要買水果，他沒有故意站在女童旁邊；接著劉又辯稱，他當時是因為人潮太多，才站到女童旁邊，沒有要送女童佛珠，檢警認為他說法不一、又與女童素不相識，不可能無故要送她東西，說的都是狡辯之詞。

台中地院法官認為，43歲劉男才因公共危險案件，遭判6個月後服刑出獄，才經過1年又犯案，且對年僅6歲的陌生女童隨機下手，否認犯行，也沒和解，依法加重其刑，依成年人故意對兒童犯意圖性騷擾罪，處有期徒刑4月，可易科罰金12萬元，仍可上訴。

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