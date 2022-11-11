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血腥慶生會！惡煞KTV折疊刀猛捅胸口　他心、肺全被刺穿險沒命

▲男子與他人扭打，竟拿摺疊刀猛刺，導致對方心、肺遭刺穿。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子與人衝突扭打，竟拿折疊刀猛刺，導致對方心臟、肺部遭刺穿。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／台中報導

台中劉男去年12月11日深夜前往某KTV為朋友慶生，不料，他在包廂中與呂男發生爭執，兩方人馬隨後爆發衝突，劉男與呂的朋友廖男扭打，雙雙跌倒在地，他一氣之下拿出折疊刀猛刺，導致廖男心臟與肺遭刺穿，劉男在逃亡一夜後向警方投案。台中地院近日審結，依殺人未遂罪，判處劉男有期徒刑5年10月。

判決書指出，劉男在KTV為朋友慶生時，與呂男發生口角爭執，兩人氣不過，各自「撂人」到KTV店外談判，結果雙方人馬一言不合爆發衝突。廖男為保護呂男，上前與劉男扭打，之後雙雙跌倒在地。劉男氣憤難消，在情緒失控之下，拿出折疊刀，多次猛刺廖男的臉部及胸部。

廖男身中多刀，不支倒地，經送醫搶救後，撿回一命。醫師診斷，廖男有心臟破裂、創傷性雙側氣胸、創傷性左側血胸等傷勢，臉部近眼尾靠近太陽穴及右肩膀也有多處刀傷。劉男行兇後，逃到某汽車旅館躲藏，經過一夜深思後，在去年12月12日凌晨5時許向警方投案。

法官調查，劉男所持的折疊刀總長約18公分、刀刃長7.5公分，並不算多長，如非刻意朝廖男胸部猛力攻擊，實難想像該刀刃如何造成廖男心臟有4公分的刀傷，法官調閱攝影機還發現，劉男行兇時，還因出刀力道過大，導致自己重心不穩，後退幾步，而且他出刀時，刀刀都向著臉部、胸部等要害攻擊，可見有致人於死的企圖，因此依殺人未遂罪，判處劉男有期徒刑5年10月，可上訴。

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