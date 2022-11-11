▲台中新光三越10米夢幻耶誕樹點燈，麗寶6樓高米娜瓦之樹登場。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

令人期待的歡樂耶誕腳步近，台中七期百貨新光三越打造全台最夢幻的「魔幻森林 金燦耶誕城」，10米高雪白耶誕樹，鑲著奢華香檳鏤金菱格，璀璨亮眼；另外位在后里的麗寶度假區則推耶誕新年城，主燈為18米高「米娜瓦之樹」，矗立在麗寶OUTLET MALL綠地廣場，晚間將有音樂燈光秀，彷彿踏入耶誕的奇幻之境。

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▲台中新光三越今年特別串聯國家歌劇院與台中捷運，打造「浪漫七期耶誕生活圈」。（圖／記者游瓊華攝）



台中新光三越表示，今年特別串聯國家歌劇院與台中捷運，打造「浪漫七期耶誕生活圈」，民眾只要蒐集新光三越台中店、台中國家歌劇院及台中捷運市政府站7大耶誕打卡點，在個人社群上傳打卡，並加入指定hashtag #新光三越台中中港店金燦耶誕樹，完成踩點集章即可兌換好禮。

▲麗寶OUTLET MALL今年在二期商場運河後端的科莫湖上設置「光之躍兔」燈區。（圖／業者提供）



麗寶度假區表示，「2022光之璀璨－耶誕新年城」中，近6層樓高的「米娜瓦之樹」在晚間17:00到22:00，每個整點與半點，都會有燈光秀，另外，中部最大的湖濱商場麗寶OUTLET MALL二期，可看見全台唯一的鐘樓星巴克，宛如歐洲童話小鎮般的建築，彷彿置身充滿異國風味的義大利小鎮。

麗寶提到，今年在運河後端的科莫湖上設置「光之躍兔」燈區，可愛的兔子們搭配燈光與音樂節奏起落變化在湖面嬉戲跳躍，暨吸睛又非常療癒。另一個特色燈區位在麗寶福容大飯店前麗寶休息站廣場的「光之璀璨」燈區，以閃耀的鑽石、各色亮麗寶石為燈區主要元素，打造出璀璨且華麗的鑽石拱門。