高校女身體評估課後突拒上課　想起13歲遭侵犯...老師報警抓狼

▲一名高中女學生上完學校身體評估課程後，想起遭表哥猥褻的經歷。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／高雄報導

高雄一名高中女學生小花（化名）去年在學校上完身體評估課程後，回憶起她13歲時被表哥強制猥褻的痛苦經歷，導致心理壓力失控，因此向校方請假。師長察覺小花的異狀，調查後發現表哥的惡行，依法通報。橋頭地院近日審結，依強制猥褻罪，判處表哥有期徒刑1年4月，緩刑3年。

判決書指出，小花的表哥在2017年7、8月間某日，與當時年僅13歲的小花共處在爺爺住家的3樓房間中，他見小花年幼可欺，竟強行把小花壓制在床上，不顧對方反抗，強拉小花的手去摸他的下體，表哥食髓知味，又在幾天後趁與小花獨處客廳之際，突然從小花的後方環抱她，強行將手伸入小花的上衣內，撫摸胸部長達10分鐘以上。

小花遭表哥猥褻後，內心既害怕又羞愧，將此事深埋心中，不敢告訴任何人，直到去年小花在學校上身體評估課程，與同學互相練習檢查身體，讓她回憶起表哥猥褻自己的恐怖遭遇，情緒失控，不想上學，於是向學校請假。學校的師長發現小花的異狀後，設法調查，在得知小花的恐怖遭遇後，依法通報。

法官認為，表哥在案發時年僅17歲，心智尚未成熟，與小花共處之際，未能妥善控制自身性衝動，2度強制猥褻小花，導致小花身心受創，但考量表哥坦承犯行，並與小花及小花的媽媽和解，因此依強制猥褻罪，判處表哥有期徒刑1年4月，緩刑3年，可上訴。