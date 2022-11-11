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地檢署受理...王經軍發傳單稱「弊案」　楊鎮浯不忍了！按鈴怒告

記者林名揚、翁子皓／金門報導

金門縣縣長楊鎮浯不滿民眾王經軍以書面文宣、廣告看板傷害金酒，還把司法機關受理提告和弊案畫上等號，恐對選情產生影響，在今（11）日上午由競選團隊，前往地檢署按鈴控告王經軍違反選罷法，並聲請即時偵查以保全證據。

▲▼金門縣縣長楊鎮浯認為王經軍以傳播不實指控，影響選情，憤而按鈴提告。（圖／記者林名揚翻攝）

▲楊鎮浯團隊按鈴提告王經軍。（圖／記者林名揚翻攝）

對於楊鎮浯競選團隊按鈴控告，王經軍表示：「如是不是事實，我就是誣告，如是事實，就請認罪。」

楊鎮浯競選總部執行長石兆瑉表示，王經軍意圖使楊鎮浯不當選，竟將載有「金酒天福弊案、涉嫌圖利罪、背信罪、傷害金酒鄉親不容」內容的傳單發給民眾，或張貼在看板上，供大眾瀏覽，王經軍此舉足以影響選民對楊鎮浯品德操守與政治形象，因此競選團隊被迫要採取法律動作。

▲▼金門縣縣長楊鎮浯認為王經軍以傳播不實指控，影響選情，憤而按鈴提告。（圖／記者林名揚翻攝）

▲王經軍發放的傳單。（圖／記者林名揚翻攝）

告訴人楊鎮浯同時依公職人員選舉罷免法，聲請檢察官於偵查中即時進行搜索、扣押、鑑定、勘驗、訊問證人或其他必要之保全處分。

石兆瑉指出，地檢署受理王經軍提告動作為法定程序，案件根本還沒經過偵查等後續相關動作，怎能直接冠上「弊案」之名，陳福海陣營還刻意在文宣及大型看板上寫上「地檢署已受理告發」等醒目標題，以移花接木之手法來欺騙鄉親、挑戰金門社會道德底線的選舉奧步，實在令人不齒，反而是陳福海曾經收賄被關、貼身秘書洗錢4億等案，才是判決書記載、經過法院認定的鐵證。

石兆瑉強調，距離11月26日投票日只剩2個禮拜時間，期待檢方能即刻採取搜索、扣押、鑑定、勘驗、訊問證人或其他必要的保全處分，他同時呼籲金門鄉親本案已進入司法程序，請勿再透過Line或臉書等社群軟體轉傳不實謠言，以免觸法。

陳福海競選辦公室對此表示，地檢署所受理王經軍之案件，是王經軍個人行使公民權的行為，另其所指文宣及戶外大型看板皆是鄉親以個人名義表達其心聲，文宣跟看板都有親自署名，與陳福海競選辦公室毫無關係，反而楊鎮浯陣營一直以查無犯罪事實簽結東北試釀案，及與陳福海無關且已結案的4億洗錢案，還利用網路及黑函抹黑等選舉手段，肆意攻擊陳福海，呼籲楊鎮浯陣營回歸正面選舉、乾淨選風的君子之爭。

▲▼金門縣縣長楊鎮浯認為王經軍以傳播不實指控，影響選情，憤而按鈴提告。（圖／記者林名揚翻攝）

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