市長辯論會出包！背板「高雄」英文竟拼錯　柯志恩傻眼糾錯

▲高雄市長辯論會將登場，陳其邁將正面對決柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長辯論政見會將在12日下午2點在蓮潭會館登場，4位候選人包含陳其邁、柯志恩、鄭宇翔、曾尹儷都將出席參加。不過，今天開放候選人勘查場地時，柯志恩團隊竟發現主辦單位的背板上，高雄的英文字拼錯了，將原本的「Kaousiung」拼成「Kaousing」，少了一個u。高市選委會下午則要求廠商緊急更正。

▲▼市長辯論會出包！背板「高雄」英文竟少一個u，柯志恩團隊傻眼。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩團隊上午赴辯論會場地勘查，但卻發現背板上的高雄英文字拼錯了，少了一個u，變成「Kaousing」。作為高雄市長候選人，柯志恩說，不忍看到錯誤的高雄拼音，在公辦政見發表會上模糊焦點，淪為全國笑柄，因此特別在發現的當下提醒選委會，希望明日現場不會出現「kaohsing」的烏龍拼音。

柯志恩競辦批評，高雄市長陳其邁的秘書長作為選委會的主委，竟然連高雄的英文都可以拼錯，顯示他們對於選務的粗心與不用心。柯志恩笑嘆，此事更凸顯了高雄雙語教育的重要性，未來擔任市長後一定不會讓這種烏龍發生在高雄。

▲選委會緊急要求廠商更正英文字母。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，高雄市選舉委員會表示，本案承辦廠商為辦好本次政見發表會，已連續現場籌備多日，市選委會今至現場確認相關場佈，即發現廠商製作的背板英文字拼字有漏一字母，已要求廠商更正，今日即已完成。