新北第1選區／陳偉杰曝105市道完工模擬影片　分流車潮解通勤惡夢





▲新北市第一選區候選人陳偉杰。（圖／翻攝自Facebook／陳偉杰 Chen Wei-chieh）

記者楊庭蒝／綜合報導

距離九合一大選倒數15天，新北市第一選區議員候選人陳偉杰近年著重在關心新北市交通建設的發展，今（11）日在臉書粉絲專頁張貼了105市道與A3道路工程模擬影片，如果順利完工，將對林口、八里、淡水等地的通勤車潮帶來改善。

陳偉杰指出，在釋出105市道與A3道路工程的模擬圖之後，完工模擬影片也釋出了，新建環狀高架橋將可以取代現有105市道，八里、桃園 來往再也不用忍受髮夾彎道、高低大落差的曲折路線，同時「105市道改善蜿蜒路段新闢工程」相關工程將在 112年發包，而「林口區A3計畫道路新闢工程」已開始招標，預計在民國114年完工。

陳偉杰進一步表示，105市道及A3道路工程不僅能分流重車、汽機車、行人，落實地方居民人本交通，更有與淡江大橋共同連接林口、八里、淡水 通勤、貨物運輸路網的重要整體規劃，將在林口工一工業區重劃 完成後，滿足林口往台北港 的工業運輸需求，並提升經濟成長及勞動生產力。

最後，陳偉杰也強調，「新北正在改變，偉杰與大淡水鄉親一同期待，也將繼續推動監督，加速建設的進展，絕不讓『苦等20年』的惡夢重演。」