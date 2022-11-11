　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北第1選區／陳偉杰曝105市道完工模擬影片　分流車潮解通勤惡夢

▲▼新北市第一選區候選人陳偉杰。（圖／翻攝自Facebook／陳偉杰 Chen Wei-chieh）

▲新北市第一選區候選人陳偉杰。（圖／翻攝自Facebook／陳偉杰 Chen Wei-chieh）

 記者楊庭蒝／綜合報導

距離九合一大選倒數15天，新北市第一選區議員候選人陳偉杰近年著重在關心新北市交通建設的發展，今（11）日在臉書粉絲專頁張貼了105市道與A3道路工程模擬影片，如果順利完工，將對林口、八里、淡水等地的通勤車潮帶來改善。

陳偉杰指出，在釋出105市道與A3道路工程的模擬圖之後，完工模擬影片也釋出了，新建環狀高架橋將可以取代現有105市道，八里、桃園 來往再也不用忍受髮夾彎道、高低大落差的曲折路線，同時「105市道改善蜿蜒路段新闢工程」相關工程將在 112年發包，而「林口區A3計畫道路新闢工程」已開始招標，預計在民國114年完工。

陳偉杰進一步表示，105市道及A3道路工程不僅能分流重車、汽機車、行人，落實地方居民人本交通，更有與淡江大橋共同連接林口、八里、淡水 通勤、貨物運輸路網的重要整體規劃，將在林口工一工業區重劃 完成後，滿足林口往台北港 的工業運輸需求，並提升經濟成長及勞動生產力。

最後，陳偉杰也強調，「新北正在改變，偉杰與大淡水鄉親一同期待，也將繼續推動監督，加速建設的進展，絕不讓『苦等20年』的惡夢重演。」

 

►長榮商務艙才吃得到的牛肉麵！6包特價1288元必須囤

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
女籃魔獸遭俄判刑9年！　美急救人願以死亡軍火商換囚
台北又傳賄選　黨主席遭搜索約談
快訊／梨泰院究責又1死　首爾市公務員陳屍家中
下波東北季風襲台時間曝　迎雨彈「高溫掉6度」
快訊／花蓮5歲女童遭當街性侵　淫狼聲押
竹聯幫主1111辦壽宴！文華東方席開50桌　北市75警戒備
「魔獸」林口求租屋2大條件曝　首選社區剩毛胚屋
新竹最新民調出爐　名嘴預言「還有大招會出手」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

岡山文賢市場掃街　柯志恩親和力爆棚

火爆！藍委拍桌罵蘇貞昌「最沒風度閣揆」　跳針互嗆囂張、要怎樣

新北第1選區／陳偉杰曝105市道完工模擬影片　分流車潮解通勤惡夢

蔡適應團隊控送物資涉賄選　謝國樑：寒冬送暖！絕對沒有問題

市長辯論會出包！背板「高雄」英文竟拼錯　柯志恩傻眼糾錯

新竹最新民調曝！高虹安仍排第一　名嘴預言「還有大招會出手」

最後衝刺！陳時中黃金周辦大遊行　12區車隊大掃街壓軸催票

蓋洛普民調綠營落後6%　鄭運鵬：尊重民調、加倍努力邁向勝選

批郭台銘將高虹安「棄置戰場」　黃光芹轟：於情於義都說不過去

「青埔2宮」爭議　張麗善、劉建國隔空交戰火藥味濃厚

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

對店員姐姐狂撒嬌燦笑❤　熱情阿金每天報到買早餐

兒子睜大萌眼不睡覺！　原民爸跳唱族語歌催眠

無良公關造謠跟拍翻車　徐巧芯揭：是民進黨員

全身黏封箱膠帶扮壁虎　妹子回家一撕痛到狂叫

黃子韜帶貨爆走「只因可愛杯子沒貨」　突Cue媽媽「買8萬單紙巾」超失控XD

岡山文賢市場掃街　柯志恩親和力爆棚

火爆！藍委拍桌罵蘇貞昌「最沒風度閣揆」　跳針互嗆囂張、要怎樣

新北第1選區／陳偉杰曝105市道完工模擬影片　分流車潮解通勤惡夢

蔡適應團隊控送物資涉賄選　謝國樑：寒冬送暖！絕對沒有問題

市長辯論會出包！背板「高雄」英文竟拼錯　柯志恩傻眼糾錯

新竹最新民調曝！高虹安仍排第一　名嘴預言「還有大招會出手」

最後衝刺！陳時中黃金周辦大遊行　12區車隊大掃街壓軸催票

蓋洛普民調綠營落後6%　鄭運鵬：尊重民調、加倍努力邁向勝選

批郭台銘將高虹安「棄置戰場」　黃光芹轟：於情於義都說不過去

「青埔2宮」爭議　張麗善、劉建國隔空交戰火藥味濃厚

岡山文賢市場掃街　柯志恩親和力爆棚

模擬國民法官新制2年8場成果多　北院將廣邀參與者「回娘家」

2022桃園新創日　桃園獨有新住民職人文創成亮點

美麗公路藏危機！重機男台11線過彎摔傷　消防局籲勿飆車競速

台灣金控剩14家！日盛金併入富邦金　61年老字號成歷史

阿祖洗水果背後湊熱鬧　二哈擠成「兔子耳」探頭：分我吃一口

屏東東港里長候選人涉嫌送禮賄選　與妻及助理3人皆遭聲押

每天都想愛愛！妹子「性慾強」求歡被拒哭了：我是不是不正常

新台幣兌美元收31.41元！單日狂飆4.95角　創近23年來最大升幅

AMD發表第四代EPYC處理器　效能提升2.8倍、功耗降低54%

餓綿羊搶走整袋草狂嗑　正妹雙手亂揮好驚慌XD

政治熱門新聞

女士官驚爆賣淫　後指部：重懲汰除

永和不只陳紫渝　長腿美模參選里長

就為「兩字」槓起來！　蘇貞昌問候藍委：你媽媽質詢都沒像這樣

台北市長「封關民調」內幕！　游盈隆：綠營被全面攻陷

即／館長跟財政部道歉：只是調侃民進黨

游盈隆讚陳水扁大選預測「神來之筆」　曝民進黨將輸2縣市

葛斯齊證實陳時中牽手照「不是狗仔拍的」　她要蔣萬安向媒體道歉

館長搞錯了！沒查稅也無聯合稽查

薛瑞元對戰藍委　前上司：絕不能小看

北市最新民調：蔣萬安29.8％穩坐第一　黃珊珊超車陳時中

藍綠歸隊！蔣萬安34.7％領先陳時中的26.2％

未加入黃珊珊競選團隊？　宋楚瑜文膽：柯文哲在「我幫不下去」

嗆蘇貞昌只敢影射沒Guts　徐巧芯轟：「敢講我名字就告你」

高虹安民調仍排第1　名嘴預言「還有大招會出手」

更多熱門

相關新聞

蔡適應控送物資涉賄選　謝國樑：絕無問題

蔡適應控送物資涉賄選　謝國樑：絕無問題

民進黨基隆市黨部查賄小組召集人施世明在法律顧問蔡家豪律師陪同下，11日下午向基隆也檢署提告國民黨市長候選人謝國樑，以二信合作社小愛爸爸愛心平台發送愛心物資，每包價值300多元，涉嫌違反選罷法期約賄選。謝國樑回擊表示，這是今年1月針對中低收入戶發放給民眾的防疫物資包，絕對沒有問題，而且非常合理。

市長辯論會出包！背板「高雄」少一個u

市長辯論會出包！背板「高雄」少一個u

台南第九選區李伯利「坐7望6」

台南第九選區李伯利「坐7望6」

高虹安民調仍排第1　名嘴預言「還有大招會出手」

高虹安民調仍排第1　名嘴預言「還有大招會出手」

最後衝刺！陳時中黃金周辦大遊行　12區車隊大掃街壓軸催票

最後衝刺！陳時中黃金周辦大遊行　12區車隊大掃街壓軸催票

關鍵字：

2022九合一大選2022新北市陳偉杰105市道A3道路工程

讀者迴響

熱門新聞

今天111／11／11大財天降　「3生肖」翻身做有錢人

1根菸燒掉39億元！家樂福臨時工下場曝

韓正妹來台「賭博玩上癮」　台灣人替解圍！

獨／警紀連爆　數位版「百官行述」百人入鏡

競總遭轟30槍驚險逃死！警急送女候選人2防彈衣

LINE「沒出現1符號」代表被封鎖！

國軍超正女士官下海了　長相價碼全曝光

魔獸加盟T1傷PLG？黑人吐心聲

網紅媽幫3歲女兒辦生日趴！心碎邀27人卻沒人來

警察毒窟救出女嬰　今親自為她戴警徽

夫妻買房剛談價！婆婆突夢「鋼筋穿喉」阻止

她穿婚紗嘿咻小王　新郎追八卦驚覺綠了

深田詠美為錢拍A片「床戰千次」：1個月產25支

在學校玩碟仙　11名學生集體昏倒走廊上

許維恩1111大婚！王家梁彩排感動大哭

更多

最夯影音

更多
滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」
《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面