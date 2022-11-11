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台南第九選區李伯利「坐7望6」　號召千人搶救無黨這一席

▲李伯利競選團隊10日印發首波搶救文宣，呼籲支持者集中力量，力挺李伯利這一席無黨籍進入議會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲李伯利競選團隊10日印發首波搶救文宣，呼籲支持者集中力量，力挺李伯利這一席無黨籍進入議會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

根據媒體報導，近日網路流傳一份台南市第九選區市議員民調結果，無黨籍的李伯利以黑馬之姿竄上當選邊緣，李伯利競選團隊10日印發首波搶救文宣，呼籲支持者集中力量，力挺李伯利這一席無黨籍進入議會。

李伯利所有後援會同時全面啟動，號召千人執行「關鍵衝刺！搶救無黨這一席」行動。李伯利說：「這幾個月來的拜票過程中，我深刻感受到，民眾厭倦藍綠惡鬥的政治氛圍」，李伯利強調，「雖然我沒有政黨資源可倚靠，但當我真心、熱情，一步一腳印的拜票，4個月的時間，民調已成長3倍，相信最後的衝刺期，會有更大幅度的突破；這非關乎個人，而是在台南寫下前所未有、不靠政黨、非地方派系的素人參政的歷史」。

▲李伯利競選團隊10日印發首波搶救文宣，呼籲支持者集中力量，力挺李伯利這一席無黨籍進入議會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李伯利的選情後勢看漲，目前「坐7望6」，已站上勝選邊緣，選戰進入倒數關鍵期，李伯利的選戰策略隨著選情看好，迅速調整為「衝刺、搶救」，他說，李伯利後援會共有30個，這些後援會，大部分是對政治失望，再從失望變絕望，「但因為相當了解我，清楚李伯利長年在做的事情，所以希望透過力挺李伯利，為台南政治帶來新氣象」。

李伯利強調，所有後援會的成員，每個人都士農工商各自忙自己的事業，特別是在經歷新冠肺炎疫情的重創後，更加努力站在自己的崗位上。「這些後援會的成員，相當肯定我的理念，都非常支持我」，雖然不是每個人都在我的選區，但各區都有交情不錯的朋友，所以，在最後的關鍵衝刺期，預計動員1千個人，每1個人打10通電話，打進我的選區推薦李伯利。

▲李伯利競選團隊10日印發首波搶救文宣，呼籲支持者集中力量，力挺李伯利這一席無黨籍進入議會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

透過後援會成員集中力量，將踏實、持續性關注更生人，有愛心、有耐心的李伯利，推薦給第九選區的好朋友，「這是我們在最後關鍵搶救期，以放射線狀及油門踩到底的極速衝刺策略」。

對於媒體報導的民調結果，李伯利認為，他的主要競選策略之一為「家庭」，而現在是網路世代，以市話做的民調而論，他的民調應該更高，因為，在拜票過程中，民眾主動積極回應的比率極高，「過往的是造勢，現在的選民希望的是踏實」。

「我很感恩，應該有潛在的能量尚未被釋放出來，越後面爆發力會越精彩，從6月底至今，我的民調已成長3倍，成長速度是愈來愈快，幅度愈來愈大，相信在投票日，這些隱藏的能量，會爆發出來」。

▲李伯利競選團隊10日印發首波搶救文宣，呼籲支持者集中力量，力挺李伯利這一席無黨籍進入議會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李伯利指出，他以無黨籍參選，不論黨派，只要遇到政治人物，一定握手致意、加油打氣，「零仇恨值」是他的競選定調，他強調，讓政治回歸理性專業、就事論事，才是人民之福，而互相攻訐、謾罵或抹黑的選舉文化，只會撕裂人民、模糊焦點。「我對每位候選人都秉持友善態度，期許良性競爭，希冀樹立新的選舉文化，杜絕仇恨意識的惡質選舉操作」。

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