新竹最新民調曝！高虹安仍排第一　名嘴預言「還有大招會出手」

▲最新新竹市長民調出爐，高虹安仍排第一名。（圖／翻攝自Facebook／林耕仁、沈慧虹、高虹安）



記者劉維榛／綜合報導

媒體人黃揚明PO出新竹市長選情最新民調，根據《年代民調中心》2份數據顯示，新竹市長選戰中，民眾黨候選人高虹安無畏助理費風波，以29.5%的支持度排在第一名，勝過民進黨候選人沈慧虹的25.5%與國民黨候選人林耕仁的16.2%。對此，黃揚明大膽預言「選前一定還有大招會出手！」

黃揚明稍早於臉書貼出2份新竹市長選情民調，首先第一題是林耕仁、沈慧虹與高虹安三位候選人中，「您可能會投票支持哪一位？」在全體選項中，高虹安以29.5%排列第一，以4個百分點的差距力抗沈慧虹，而林耕仁則為16.2%。

第二題部分，「林耕仁、沈慧虹與高虹安，三人當中您比較看好誰會當選？」在全體選項中，高虹安拿下33.7%獲得最高青睞，沈慧虹與林耕仁則分別獲得26.4%與10.5%的支持度。

▲新竹市長最新民調出爐。（圖／翻攝黃揚明臉書）



對此，黃揚明也預言「這樣看起來，似乎還很有看頭，選前一定還有大招會出手！」

這份年代民調中心最新民調是以電話訪問(CATI)，採用分層隨機抽樣，以新竹市的行政區別為分層單位，以住家電話號碼簿為抽樣底冊，每筆電話號碼採後兩碼隨機方式。於2022/11/8至2022/11/10，共計三天，1072份樣本，在95%信心水準之下，抽樣誤差為± 3.0個百分點之內。