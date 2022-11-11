　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新竹最新民調曝！高虹安仍排第一　名嘴預言「還有大招會出手」

▲▼新竹市長候選人。（圖／翻攝自Facebook／林耕仁、沈慧虹、高虹安）

▲最新新竹市長民調出爐，高虹安仍排第一名。（圖／翻攝自Facebook／林耕仁、沈慧虹、高虹安）

記者劉維榛／綜合報導

媒體人黃揚明PO出新竹市長選情最新民調，根據《年代民調中心》2份數據顯示，新竹市長選戰中，民眾黨候選人高虹安無畏助理費風波，以29.5%的支持度排在第一名，勝過民進黨候選人沈慧虹的25.5%與國民黨候選人林耕仁的16.2%。對此，黃揚明大膽預言「選前一定還有大招會出手！」

黃揚明稍早於臉書貼出2份新竹市長選情民調，首先第一題是林耕仁、沈慧虹與高虹安三位候選人中，「您可能會投票支持哪一位？」在全體選項中，高虹安以29.5%排列第一，以4個百分點的差距力抗沈慧虹，而林耕仁則為16.2%。

第二題部分，「林耕仁、沈慧虹與高虹安，三人當中您比較看好誰會當選？」在全體選項中，高虹安拿下33.7%獲得最高青睞，沈慧虹與林耕仁則分別獲得26.4%與10.5%的支持度。

▲▼ 。（圖／翻攝）

▲新竹市長最新民調出爐。（圖／翻攝黃揚明臉書）

對此，黃揚明也預言「這樣看起來，似乎還很有看頭，選前一定還有大招會出手！」

這份年代民調中心最新民調是以電話訪問(CATI)，採用分層隨機抽樣，以新竹市的行政區別為分層單位，以住家電話號碼簿為抽樣底冊，每筆電話號碼採後兩碼隨機方式。於2022/11/8至2022/11/10，共計三天，1072份樣本，在95%信心水準之下，抽樣誤差為± 3.0個百分點之內。

►長榮商務艙才吃得到的牛肉麵！6包特價1288元必須囤

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
女籃魔獸遭俄判刑9年！　美急救人願以死亡軍火商換囚
台北又傳賄選　黨主席遭搜索約談
快訊／梨泰院究責又1死　首爾市公務員陳屍家中
下波東北季風襲台時間曝　迎雨彈「高溫掉6度」
快訊／花蓮5歲女童遭當街性侵　淫狼聲押
竹聯幫主1111辦壽宴！文華東方席開50桌　北市75警戒備
「魔獸」林口求租屋2大條件曝　首選社區剩毛胚屋
新竹最新民調出爐　名嘴預言「還有大招會出手」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

火爆！藍委拍桌罵蘇貞昌「最沒風度閣揆」　跳針互嗆囂張、要怎樣

新北第1選區／陳偉杰曝105市道完工模擬影片　分流車潮解通勤惡夢

蔡適應團隊控送物資涉賄選　謝國樑：寒冬送暖！絕對沒有問題

市長辯論會出包！背板「高雄」英文竟拼錯　柯志恩傻眼糾錯

新竹最新民調曝！高虹安仍排第一　名嘴預言「還有大招會出手」

最後衝刺！陳時中黃金周辦大遊行　12區車隊大掃街壓軸催票

蓋洛普民調綠營落後6%　鄭運鵬：尊重民調、加倍努力邁向勝選

批郭台銘將高虹安「棄置戰場」　黃光芹轟：於情於義都說不過去

「青埔2宮」爭議　張麗善、劉建國隔空交戰火藥味濃厚

白眼女神有分身！路人驚：黃捷剪短髮？　她站路口回頭率超高

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

對店員姐姐狂撒嬌燦笑❤　熱情阿金每天報到買早餐

兒子睜大萌眼不睡覺！　原民爸跳唱族語歌催眠

無良公關造謠跟拍翻車　徐巧芯揭：是民進黨員

全身黏封箱膠帶扮壁虎　妹子回家一撕痛到狂叫

黃子韜帶貨爆走「只因可愛杯子沒貨」　突Cue媽媽「買8萬單紙巾」超失控XD

火爆！藍委拍桌罵蘇貞昌「最沒風度閣揆」　跳針互嗆囂張、要怎樣

新北第1選區／陳偉杰曝105市道完工模擬影片　分流車潮解通勤惡夢

蔡適應團隊控送物資涉賄選　謝國樑：寒冬送暖！絕對沒有問題

市長辯論會出包！背板「高雄」英文竟拼錯　柯志恩傻眼糾錯

新竹最新民調曝！高虹安仍排第一　名嘴預言「還有大招會出手」

最後衝刺！陳時中黃金周辦大遊行　12區車隊大掃街壓軸催票

蓋洛普民調綠營落後6%　鄭運鵬：尊重民調、加倍努力邁向勝選

批郭台銘將高虹安「棄置戰場」　黃光芹轟：於情於義都說不過去

「青埔2宮」爭議　張麗善、劉建國隔空交戰火藥味濃厚

白眼女神有分身！路人驚：黃捷剪短髮？　她站路口回頭率超高

美麗公路藏危機！重機男台11線過彎摔傷　消防局籲勿飆車競速

台灣金控剩14家！日盛金併入富邦金　61年老字號成歷史

阿祖洗水果背後湊熱鬧　二哈擠成「兔子耳」探頭：分我吃一口

屏東東港里長候選人涉嫌送禮賄選　與妻及助理3人皆遭聲押

每天都想愛愛！妹子「性慾強」求歡被拒哭了：我是不是不正常

新台幣兌美元收31.41元！單日狂飆4.95角　創近23年來最大升幅

AMD發表第四代EPYC處理器　效能提升2.8倍、功耗降低54%

5個月大的「丹頂鶴寶寶」低飛助跑躲健檢　性別結果出爐了

1111111光棍日　姚正玉辦「小玉傳情」活動

Joeman開箱日本18禁風俗店！　「泡泡浴服務」萬網朝聖：太狂

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

政治熱門新聞

女士官驚爆賣淫　後指部：重懲汰除

永和不只陳紫渝　長腿美模參選里長

就為「兩字」槓起來！　蘇貞昌問候藍委：你媽媽質詢都沒像這樣

台北市長「封關民調」內幕！　游盈隆：綠營被全面攻陷

即／館長跟財政部道歉：只是調侃民進黨

游盈隆讚陳水扁大選預測「神來之筆」　曝民進黨將輸2縣市

葛斯齊證實陳時中牽手照「不是狗仔拍的」　她要蔣萬安向媒體道歉

館長搞錯了！沒查稅也無聯合稽查

薛瑞元對戰藍委　前上司：絕不能小看

北市最新民調：蔣萬安29.8％穩坐第一　黃珊珊超車陳時中

藍綠歸隊！蔣萬安34.7％領先陳時中的26.2％

未加入黃珊珊競選團隊？　宋楚瑜文膽：柯文哲在「我幫不下去」

嗆蘇貞昌只敢影射沒Guts　徐巧芯轟：「敢講我名字就告你」

高虹安民調仍排第1　名嘴預言「還有大招會出手」

更多熱門

相關新聞

新北第1選區／陳偉杰曝105市道完工模擬影片

新北第1選區／陳偉杰曝105市道完工模擬影片

距離九合一大選倒數15天，新北市第一選區議員候選人陳偉杰近年著重在關心新北市交通建設的發展，今（11）日在臉書粉絲專頁張貼了105市道與A3道路工程模擬影片，如果順利完工，將對林口、八里、淡水等地的通勤車潮帶來改善。

蔡適應控送物資涉賄選　謝國樑：絕無問題

蔡適應控送物資涉賄選　謝國樑：絕無問題

市長辯論會出包！背板「高雄」少一個u

市長辯論會出包！背板「高雄」少一個u

台南第九選區李伯利「坐7望6」

台南第九選區李伯利「坐7望6」

最後衝刺！陳時中黃金周辦大遊行　12區車隊大掃街壓軸催票

最後衝刺！陳時中黃金周辦大遊行　12區車隊大掃街壓軸催票

關鍵字：

2022九合一大選2022新竹市長林耕仁沈慧虹高虹安民調

讀者迴響

熱門新聞

今天111／11／11大財天降　「3生肖」翻身做有錢人

1根菸燒掉39億元！家樂福臨時工下場曝

韓正妹來台「賭博玩上癮」　台灣人替解圍！

獨／警紀連爆　數位版「百官行述」百人入鏡

競總遭轟30槍驚險逃死！警急送女候選人2防彈衣

LINE「沒出現1符號」代表被封鎖！

國軍超正女士官下海了　長相價碼全曝光

魔獸加盟T1傷PLG？黑人吐心聲

網紅媽幫3歲女兒辦生日趴！心碎邀27人卻沒人來

警察毒窟救出女嬰　今親自為她戴警徽

夫妻買房剛談價！婆婆突夢「鋼筋穿喉」阻止

她穿婚紗嘿咻小王　新郎追八卦驚覺綠了

深田詠美為錢拍A片「床戰千次」：1個月產25支

在學校玩碟仙　11名學生集體昏倒走廊上

許維恩1111大婚！王家梁彩排感動大哭

更多

最夯影音

更多
滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」
《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面