廣州封鎖擴大！市民凌晨湧市場搶菜搶肉　超市架上被掃空

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸廣東廣州市疫情持續擴散，10日新增2583例陽性個案，海珠區今（11）日突然加強封控，大批居民凌晨到菜市場搶物資，民眾怒批「要封麻煩你早點說啊！」。

▲凌晨的海珠區菜市場。（圖／翻攝自微博）

廣州海珠區今日凌晨1點30分發布通告，決定自今日0時至13日24時強化全域疫情防控措施，全體市民原則居家，嚴格落實個人防護的前提下，每天每戶可安排1人，按照「分時有序、分區限流」方式，就近購買基本生活必需品，或到小區、指定區域無接觸式領取網購生活必需品。

▲超市內的買物資人潮。（圖／翻攝自微博）

通知指出，社區小區、城中村、產業園區嚴格實行封閉式管理，入口嚴格實行測溫、掃場所碼和查驗24小時核酸（PCR）陰性證明；要強化交通管控，地鐵、公車、計程車、網約車暫停服務，且一般車輛不允許流動；除特殊人士，所有人員居家辦公，或就地轉為社區志願者；中小學以下停課，高校封閉管理。

通知要求，除保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、瓦斯、通訊、環衛、藥店、醫療機構、生活超市等行業和場所正常運行外，其餘經營性場所一律暫停營業，進入以上場所須持有24小時內核酸檢測陰性證明。

▲進入超市前要排隊（圖／翻攝自微博）

由於臨時宣佈加強封控，從民眾PO出的影片可見，深夜的菜市場湧入大批人潮，紛紛購買肉、蛋、菜及乾糧等物資，非常熱鬧。白天不少市場已經關閉，部分超市雖有營業，但門口大排長龍需要分批入場。

▼架上不少物資被買空（圖／翻攝自微博）

市民紛紛抱怨，「又說要保障供應，你市場又不開，保供什麼啊！」「海珠人的雙十一，凌晨三點幾市場搶菜」、「一刀切變刀刀切。玩凌遲嗎 」另外也傳出海珠區的大橋也被封了，導致交通大打結。

據官方通報，10日新增3007例，其中廣州新增了2583例，海珠區、荔灣區、白雲區、天河區、黃埔區、番禺區、花都區、開展全區全員核酸檢測。