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快訊／本土+20269、死亡增62！40多歲女打3劑「院內感染」不治

▲▼11/9中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

今(11)日公布國內新增20,269例本土個案及37例境外移入；另確診個案中新增62例死亡。死亡個案當中最年輕為40多歲，其中有一名女性曾經接種三劑疫苗，有癌症病史，10月18日為敗血症住院，住院期間於22日確診新冠，雖使用抗病毒藥物，仍於11月7日過世。

今日新增之20,269例本土病例，和上周同日相較下降26.4%，病例縣市分布為新北市3,225例，高雄市2,844例，台中市2,659例，桃園市2,023例，台南市1,988例，台北市1,683例。今日另新增通報137例新冠中重症個案，當中100例中症，37例重症。

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▲▼指揮中心公布11/11確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布11/11確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日死亡個案年齡分布為40多歲到90多歲，最年輕為2名40多歲。其中一名40多歲女性，曾接種3劑疫苗，有癌症病史，10/18因近日食慾差、虛弱、腹痛、黃疸入院診斷敗血症，且出現發燒症狀，10/22確診新冠並使用抗病毒藥物莫納皮拉韋，11/7死亡，死因為泌尿道感染併菌血症、新冠確診、癌症。

另一名40多歲女性本身有氣喘、糖尿病史，接種過三劑疫苗，10/10呼吸困難至診所就診，病況未改善10/22至醫院就診，採檢PCR陽性確診，因氧氣濃度偏低、肺炎、呼吸窘迫轉院至醫學中心，11/8死亡；死因為新冠肺炎併呼吸衰竭。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲▼指揮中心11/11說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心11/11說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

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