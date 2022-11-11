幕後／綠苗栗打「反黑金牌」發酵　拚72年首次翻轉關鍵看這裡

▲民進黨苗栗縣長候選人徐定禎。（資料照／徐定禎競選總部提供）

記者呂晏慈／台北報導

苗栗縣長選戰白熱化，由於泛藍陷入分裂，民進黨評估這是「72年來最接近勝選的一次」力拚翻轉。黨內人士不諱言，苗栗仍是「機會很大」的地區，最後兩個禮拜黃金周將分別在山線及海線舉行大型造勢，邀請身兼民進黨主席的總統蔡英文、副總統賴清德站台，全力拉抬候選人徐定禎的選情。另據指出，苗栗民調未表態率高達4成，遠超其他縣市，國民黨提名的候選人謝福弘實際實力不得而知，其是否能在兩位前縣長力挺下站穩「正藍軍」地位，亦或遭無黨籍候選人鍾東錦棄保，將是左右選情的關鍵。

本屆苗栗縣長選舉因為泛藍分裂，從今年初討論提名時就話題性十足，擁有雄厚財力優勢的鍾東錦5月開記者會自曝「西瓜刀劃破肚皮」、通姦等黑歷史，10月份宋國鼎再踢爆鍾曾「踹死人」的傷害致死前科，綠營也揭露鍾透過投資、借款、租賃土地方式介入砂石業，儼然是是苗栗「砂皇」，甚至疑似曾因賭債遭槍擊，而謝福弘則與前縣長傅學鵬、劉政鴻一起舉行記者會，呼籲鍾東錦守信退選。

▲無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦。（資料照／翻攝鍾東錦臉書）

▲國民黨苗栗縣長候選人謝福弘（右二）。（資料照／記者蔡文淵翻攝）

此外，民進黨近期在中常會舉辦「反黑金」記者會，串連宜蘭縣、苗栗縣、南投縣3縣市候選人，由蔡英文登高一呼，直接點名「這次選舉，還有一位候選人，前科累累，具有黑道背景，卻還自比是南非前總統曼德拉，如果不換人、不換黨做做看，苗栗的政治文化，永遠無法被改變」，從中央到地方口徑一致，訴求這次選舉不是「藍綠之爭」，而是「黑道與正派」的對決。

根據近期多方公布的民調，鍾東錦、徐定禎支持度膠著，而謝福弘、宋國鼎則在第三與第四名互有領先。不過，綠營人士直言，近期有媒體民調指國民黨提名的謝福弘支持度比時代力量提名的宋國鼎還低，但謝福弘擁有劉政鴻、傅學鵬兩位前縣長支持，儘管過去沒有選舉經驗，實力仍嚴重被低估。

至於時代力量是否可能瓜分民進黨票源？該人士表示，相較徐定禎及謝福弘的支持者是「隱性」的，時代力量支持者是「顯性」的，這種狀況應不會發生，隨著徐定禎勝選機會越來越高，選舉情勢可能不再是「四腳督」而是「鍾東錦與徐定禎的兩強對決」，反而會出現選票流往民進黨的狀況，最終棄保效應是否發酵，以及爭取中間選民支持，將是決勝重要關鍵。

據悉，徐定禎陣營規劃，在近日啟動車隊掃街、舉辦問政說明會、文青親子市集、青年音樂會廣泛接觸不同社群的選民後，選戰最後關鍵兩周將會持續車掃，預計11月12日在海線的苑裡、11月19日在山線的苗栗市舉辦大型造勢，選前之夜則將在頭份、竹南車掃後，回到位於頭份的競選總部前舉行造勢活動。

▲時代力量苗栗縣長候選人宋國鼎。（資料照／記者蔡文淵攝）