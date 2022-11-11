未加入黃珊珊競選團隊？　宋楚瑜資深文膽：柯文哲在那邊我幫不下去

▲台北市長候選人黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

前親民黨文宣部副主任吳崑玉10日接受網路節目《新聞不芹菜》專訪，對於資深媒體人黃光芹詢問，無黨籍台北市長候選人黃珊珊是否有找其加入辯論團隊，對此，吳崑玉回應，黃珊珊找過自己好幾次，但他一直沒去幫忙，原因很簡單，「柯文哲在那邊我幫不下去。」

對於之前傳出加入黃珊珊辯論演練團隊，吳崑玉透露，有為黃珊珊辯論給予協助，並扮演反派角色，但原本說好不公開，沒想到新聞卻曝光，黃珊珊也說不知道為何，不曉得是不是柯文哲那邊洩密，不過很多黨的洩密管道就是最高層，而國民黨是不公開不透明；民進黨則是公開但不透明；而民眾黨就是不公開但是很透明。

談到輔選黃珊珊一事，吳崑玉指出，黃珊珊找過自己好幾次，但他一直沒去幫忙，原因很簡單，「柯文哲在那邊我幫不下去。」且自己也常建議黃珊珊，柯文哲會是最大破口，若跟柯文哲走在一起，藍的票不一定拿到，而綠的票一定拿不到，所以應該與柯文哲保持距離，但也不是說要對幹或是切割。

吳崑玉指出，黃珊珊跟柯文哲也是不同類人，且講話知性面、理性面程度比較高，應該要繼續維持此風格，因為最自然，大家也最喜歡，不要跟柯文哲一樣動不動罵人。

對於辯論會表現，吳崑玉分析，辯論之前蔣萬安就一直有優勢，黃珊珊跟陳時中則是彼此糾結，黃珊珊應該要在辯論會上拉開足夠優勢，以對抗藍綠基本盤歸隊。然而，一個人在台上講話時，只有7%的人關注內容；38%關注音調、講話速度、簡報內容等；55%注重穿著、談吐、儀態等印象分數。

而陳時中部分，吳崑玉表示，陳時中題目其實有抓到，但選舉把他選笨了，過去當疫情指揮官的時候是幹話王，私下也很風趣，講起幹話並不輸柯文哲，但這場選戰不知道為何縮了起來，雖然表現不緊張，但感覺給人太平。

