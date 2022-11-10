戰桃園關鍵時刻　鄭運鵬會不會辭立委？鄭寶清給說明

▲鄭寶清強調他參選市長，一路往前衝刺。（圖／鄭寶清競總提供）



記者楊淑媛／桃園報導

台北市長候選人蔣萬安今天（10日）宣布請辭立委，破釜沈舟背水一戰，引發桃園各界關切現任立委、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬是否辭立委參選？無黨籍桃園市長候選人鄭寶清表示，目前市長選情是他和張善政競爭比拼的對決情況，所以，鄭運鵬不會辭立委參選市長，否則選後將會有「兩頭落空」的情況發生！

鄭寶清說，蔣萬安宣布請辭立委，破釜沈舟背水一戰，雖是選戰花招，但這是他個人的自由選擇決定！然而，民進黨中央卻是幫7位參選縣市長的立委捆綁一起決定，都不會辭職參選，林錫耀秘書長直言不如打正規戰，用個人優質條件與訴求爭取民眾支持。

鄭寶清指出，民進黨內不乏曾辭立委參選縣市長的案例，當年的林佳龍、魏明谷都是在選戰過程中宣布辭立委參選，最後也都順利當選市長，難道他們當時的選擇決定都是不打正規戰的策略性考慮嗎？要不要辭立委參選縣市長，原本就是個別候選人的政治判斷與選擇，應該尊重他們衡量民意支持變化的現況去做理性的評估決定，根本不需要其所屬政黨越俎代庖來幫忙宣布或決定，更不需要用黨的「政治捆綁」模式來做操作，否則就是黨意凌駕民意的威權領導，甚至就是明知大部分的人不會贏得縣市長選舉而做的政治考量布局，才會藉此方法來加以掩飾內在的心虛情況！

2022桃園市長的選舉，鄭寶清強調，他是無黨無派，憑著為桃園市民服務的熱忱及建設大桃園的政治信心與能力，一路往前衝刺，目前的選戰情勢發展已越來越有逆轉勝的機會，而鄭運鵬的選情雖有蔡總統的9次到桃園的拉抬造勢，政治聲勢卻已逐漸下滑走低，這就只能怪他平時疏於問政及服務經營選區？！