「白色力量桃園民眾派對」11／12平鎮造勢　賴香伶義民廟祈福

▲賴香伶邀請柯爸和柯媽以及黨提名市議員候選人，到義民廟祈造勢晚會順利成功。（圖／賴香伶競總提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民眾黨「白色力量．桃園民眾派對」造勢晚會，12日將在桃園市平鎮區褒忠祠義民廟舉行，市長候選人賴香伶今天特別邀請柯爸爸和柯媽媽到義民廟與曾妍潔、林昭印、黃成峻多位市議員候選人及復興區長候選人林秋霖、區民代表候選人劉光榮一起上香，祈造勢晚會順利成功。

對於媒體詢問蔣萬安辭立委看法？賴香伶表示，台北市民眼睛是雪亮的，「黃珊珊前副市長的專業優質性還有她的能量也在蓄積當中，所以我也希望慎選你們的好市長，能夠讓黃珊珊順利當選台灣首都的女市長，這真的是全民之福。」

賴香伶說，她的「服務不打烊」，我還有好多陳情案、還有相關議題的公聽會都在辦，我們的公職身分是當然是民眾黨給我的不分區委員，所以不能夠讓這個位子沒有任何發揮可以服務或著可以該做的事的本質，我們會一直奮戰到最後。

柯媽媽也盛讚賴香伶的在台北市府、立法院工作認真，更是透過iVoting海選出來的人才，是很好的市長人選，呼籲民眾12日晚間來平鎮義民廟參加晚會，柯文哲與她都會來參加，希望大家來聽聽看政見再投票。

柯媽媽被問到高虹安最近不斷遭受藍綠攻擊的事，柯媽媽說，每次看到電視都想要掉眼淚，不捨高虹安這麼優秀的女孩子，被別人講成這樣，她相信自己的兒子不會亂來，一定是最好的才會提名，況且高虹安還在郭台銘那工作五年多，能被郭台銘肯定的絕對不會錯。

賴香伶說，她代表民眾黨在桃園選市長，今天邀請柯爸爸、柯媽媽到義民廟跟所有提名的候選人一起上香，她要跟市民報告，民眾黨真的是走正向的選舉方式，過程中從來沒有刻意抹黑或著是用似是而非的事情攻擊其他候選人，他們提出來的所有質疑包括鄭文燦市長做不到的，都是有憑有據。