台北市長「封關民調」內幕！　游盈隆：綠營被全面攻陷

▲台北市長候選人（左起至右）蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

記者葉國吏／綜合報導

台灣民意基金會10日公布「台北市長封關民調」，結果顯示，國民黨台北市長候選人蔣萬安以29.8％支持度領先，無黨籍台北市長候選人黃珊珊26.6%，民進黨台北市長候選人陳時中21.8%。對此基金會董事長游盈隆透露，這結果給人一種綠營被全面攻陷的感覺。

根據該份民調，對於「這次市長候選人中，比較出名的有陳時中、蔣萬安、黃珊珊、蘇煥智和童文薰。如果明天投票，您會投給誰？」問題，29.8%民眾回答蔣萬安，26.6%黃珊珊，21.8%陳時中，0.4%童文薰，0.3%蘇煥智，11.9%尚未決定，9.1%其他、不知道、拒答。

▲台灣民意基金會公布「台北市長選舉的最新發展」民調。（圖／台灣民意基金會提供）

游盈隆表示，台北市長選情正進入最後關鍵時刻，誰將贏得市長寶座還充滿變數，還在未定之天，畢竟，蔣萬安目前僅領先黃珊珊3.2個百分點，如果以賽馬比喻，只不過領先一匹馬身的距離，隨時都有被後來居上的可能，何況當游離選民還有4成2，以及選民投票參與率未確定的狀況下，陳時中目前落居第三，需苦苦追趕，最後一哩路將備極艱辛。

不過其中值得注意的是，從行政區角度看，蔣萬安目前在七區領先，包括萬華、松山、中山、士林、文山、南港、大同；黃珊珊則在五區領先，包括大安、信義、中正、內湖、北投；相較之下，陳時中沒有在任何一區領先，給人一種綠營被全面攻陷的感覺。