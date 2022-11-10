解振華在氣候峰會提「一中原則」　外交部轟公然說謊

▲中國氣候變化事務特使解振華。（資料照／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

中國氣候變化事務特使解振華11月8日在「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）第27屆締約方大會（COP27）表示，「在一個中國的原則下，對台灣地區參與與應對氣候變化的進程做出了適當的安排」等語，引發關注。外交部10日表示，對中國代表在國際會議公然說謊、不當貶損我國國家主權的惡劣行為予以嚴厲譴責。

外交部指出，台灣環保政策的成效，各國皆有目共睹，與中國毫無關聯，我國「2050年淨零排放」目標遠超越中國的氣候變遷承諾，UNFCCC是國際社會共同面對氣候變遷挑戰的嚴肅場域，中共卻將此機制泛政治化，以狹隘的政治考量凌駕全球對抗氣候變遷努力，連年惡意阻撓台灣的參與。

外交部批評，中國的行徑完全違背做為全球碳排大國應有的擔當，為達致其威權擴張目標，全球急迫關切的氣候變遷議題及他國主權權益都只是犧牲品，令人高度遺憾。

此外，外交部也補充，台灣自1995年德國波昂第1屆締約方大會（COP 1）起即積極派員與會，今年我國也秉持「專業、務實、有貢獻」原則積極參與，我國誠摯感謝友邦及友好國家為台灣推動參與UNFCCC案執言及致函，希望國際社會以具體行動肯定台灣對抗氣候變遷的貢獻，支持台灣參與UNFCCC機制及巴黎協定的談判進程，讓台灣為全球淨零排放做出更多貢獻。