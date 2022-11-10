台美貿易倡議實體會議落幕　經貿辦：台美均展現極高意願

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

「台美21世紀貿易倡議」11月8日至9日在美國紐約市舉行實體會議。行政院經貿談判辦公室表示，台美雙方在此次會議均展現極高的意願，會議成果非常正面及具建設性，對於「台美21世紀貿易倡議」的後續進展非常有幫助。雙方並同意未來將持續透過各項視訊和實體會議進行談判，盡速獲致豐碩成果。

針對首次實體會議落幕，行政院長蘇貞昌說，現在跟美國間各方面緊密的關係，是有史以來台美關係最好的時刻，關係堅若磐石。特別是在經貿關係的突破上，台美21世紀貿易倡議有助於跟美方在各項經貿關係的合作乃至加入國際經貿組織，都會有幫忙。蘇也要求政委吳政忠帶領的經貿團隊，在與美方進行談判的時候要積極作為，希望能夠有好的成果。

此次會議，我方由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮會同駐美代表處、經濟部、財政部、法務部、廉政署、國發會、農委會防檢局、行政院法規會及經貿談判辦公室等，代表參加。美方由貿易代表署（USTR）助理貿易代表Terry McCartin及AIT率國家經濟會議（NEC）、商務部、財政部、中小企業署及食品藥品管理局等單位代表與會。會議就相關議題進行充分討論後順利完成。

經貿談判辦公室表示，「台美21世紀貿易倡議」基於台美雙方共同利益，目標係為彼此貿易關係建立堅實法律基礎。此次會議依據2022年8月18日雙方共同公布的談判架構及內容，雙方團隊首次實體見面，討論議題相當廣泛，主要著重在雙方就各自整體法制面的異同，以及維護對雙方企業有利經營環境的政策作法等交換意見。

經貿談判辦公室說，台美雙方在此次會議均展現極高的意願，會議成果非常正面及具建設性，對於「台美21世紀貿易倡議」的後續進展非常有幫助。雙方並同意未來將持續透過各項視訊和實體會議進行談判，盡速獲致豐碩成果。