諾魯總統14日率新內閣成員訪台　外交部：支持友好邦誼

▲諾魯共和國總統昆洛斯。(圖/翻攝自Facebook/The Government of the Republic of Nauru)



記者呂晏慈/台北報導

外交部10日表示,我國太平洋友邦諾魯共和國總統昆洛斯(Russ Joseph Kun)伉儷應我國政府邀請,訂於本月14日至19日率團來台進行國是訪問,這是他首度以總統身分蒞臨訪問台灣,外交部表達誠摯歡迎。

諾魯共和國今年9月24日舉行國會大選,昆洛斯及新內閣成員於9月29日宣誓就職,昆洛斯上任剛滿1個半月,隨即率領新政府閣員來台訪問。外交部表示,昆洛斯以具體行動支持兩國堅固友好邦誼,更展現對台諾情誼及夥伴關係的高度重視。

外交部說明,此次訪團成員包括諾魯司法部長德耶(Pyon Dieye)、外交暨貿易部副部長皮里斯(Asterio Appi)、內政部副部長達吉雅各(Isabella Dageago)、司法暨邊境管理部副部長伊歐(Maverick Eoe)、國家緊急事務暨體育部副部長傑洛米(Jesse Jeremiah)及諾魯磷礦公司副部長湯邁(Delvin Thoma)等共20人。



外交部表示,昆洛斯是首度以總統身分蒞臨訪問我國,為展現對友邦元首來訪的禮遇,總統蔡英文將以隆重軍禮歡迎及國宴款待昆總統訪團,外交部長吳釗燮也將設宴款待團員,雙方將就深化兩國人才培訓、資通訊、海巡、港務、糧食安全、氣候變遷等領域的合作交換意見。

外交部表示,我國與諾魯於2005年復交至今邁入第17年,兩國在堅實友好的夥伴關係上,推動農漁業、醫衛、教育文化、潔淨能源、航空、港務及海巡等多元的雙邊合作計畫,豐碩成果有目共睹。外交部期盼昆總統訪團透過此行實地體驗台灣政治、經濟及社會發展現況與民情,增進對台灣的深層瞭解,並與我國政府及民間企業進行深度交流,開拓新合作契機,共同持續加強兩國緊密邦誼。