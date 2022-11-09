北韓再射彈！外交部：高度關切　譴責破壞區域和平　

▲北韓發射多枚飛彈示意圖。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

北韓隔4天後又射彈！根據《韓聯社》報導，南韓軍方9日表示，北韓朝東部海域方現發射1枚彈道飛彈。對此，外交部表示，對北韓無視聯合國安全理事會禁令，頻頻試射各式導彈及進行武力恫嚇，破壞區域和平穩定的行徑，表達高度關切與嚴正譴責。

外交部今天表示，北韓於台灣時間9日下午2點31分左右，從平安南道肅川地區向日本海發射1枚短程彈道飛彈，再度推升區域緊張情勢。

外交部表示，自本年1月起，北韓已進行超過30次飛彈試射，也藉由公布《核武力政策法》，刻意強調其在特定條件下可率先動用核武，加上北韓恢復核試爆的準備工作已接近就緒，以及接連砲擊與派遣戰機從事武力威嚇等情，均使韓半島情勢更趨緊張。外交部對北韓無視聯合國安全理事會禁令，頻頻試射各式導彈及進行武力恫嚇，破壞區域和平穩定的行徑，表達高度關切與嚴正譴責。對於外交部本年度在北韓屢次試射飛彈後即時發表譴責，韓國駐台代表部已表示高度感謝。

外交部稱，台灣與韓國同屬印太社群重要成員，同樣遭受獨裁政權擴張的武力威脅。中國於本年8月藉口美國聯邦眾議院裴洛西議長訪台，在台灣周邊海空域進行大規模實彈軍演，意圖否定台海屬於國際水道的現狀，進而將台海內海化，威脅國際海空航行自由。包括美國、日本、韓國、東協及多個理念相近國家均已針對中國的軍事威脅行動，重申台海和平穩定對區域安全繁榮的重要性。

外交部表示，台灣將持續密切關注北韓各種挑釁行為，以及對區域情勢可能產生的衝擊。我國政府肯定美國、日本、韓國等區域國家對促進韓半島和平、繁榮及無核化的相關努力，樂願與理念相近國家合作，遏止威權主義的擴張侵略，共同維護以規則為基礎的國際秩序，以及印太區域的自由開放與穩定繁榮。